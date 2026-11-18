Как вейпы влияют на легкие — ученые обнаружили опасные изменения / © Associated Press

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Использование электронных сигарет может приводить к постепенному ухудшению работы легких и повышать риск развития хронических заболеваний. Даже за год исследователи зафиксировали заметное снижение показателей дыхательной функции у людей, регулярно использующих электронные сигареты.

Об этом сообщает LADbible со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в научном журнале Tobacco Control.

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Учёные под руководством доктора Мины Макариус из Northwell Health исследовали состояние лёгких 22 пользователей электронных сигарет в возрасте от 21 до 35 лет. Участники прошли обследование в начале эксперимента и повторно примерно через 12 месяцев.

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Особое внимание специалисты уделили показателю ОФВ1 — объему воздуха, который человек способен выдохнуть за первую секунду форсированного выдоха. За год этот показатель существенно ухудшился.

В частности, у участников, которые пользовались вейпами от пяти до девяти раз в день, ОФВ1 уменьшился на 100 мл. У тех, кто делал это не менее 30 раз в сутки, снижение составило уже 240 мл.

Исследователи опасаются, что длительное использование электронных сигарет может способствовать развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это заболевание сопровождается стойким ограничением воздушного потока, а вызванные им изменения могут быть необратимыми.

В комментарии для The New York Post Мина Макариус подчеркнула, что результаты пилотного исследования должны стать предупреждением для пользователей вейпов. По её мнению, если ухудшение функции лёгких наблюдается уже в течение года, то при более длительном использовании электронных сигарет негативные изменения могут усугубляться.

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В то же время авторы работы признают, что из-за небольшого числа участников выводы требуют подтверждения в ходе более масштабных исследований. На данный момент ученые не доказали, что вейпинг напрямую вызывает необратимое повреждение легких, однако полученные результаты указывают на возможные долгосрочные риски.

Ранее в другом исследовании также было установлено, что среди курильщиков и пользователей электронных сигарет повышенное артериальное давление встречается почти на 50% чаще, чем среди людей, не имеющих этих привычек.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) отмечают, что вейпинг с никотином менее вреден, чем курение обычных сигарет, и может помочь отказаться от табака. Однако электронные сигареты не являются полностью безопасными, а их влияние на здоровье в долгосрочной перспективе до сих пор недостаточно изучено.

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