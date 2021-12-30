Легкое и полезное меню на Новый год-2022: каких блюд лучше избегать, а чем можно себя порадовать на праздники

Легкое и полезное меню на Новый год-2022: каких блюд лучше избегать, а чем можно себя порадовать на праздники

Новогодний стол может иметь вкусные и полезные блюда.

Новогодняя ночь уже в скором времени и празднование часто ассоциируются с пышно накрытым столом с множеством блюд. Но жареная и жирная еда, вяленые мясо и рыба, салаты с майонезным соусом, ставшие традиционными атрибутами украинского праздничного меню, могут негативно отразиться на организме.

Каким должно быть здоровое меню на праздники, рассказали в Минздраве.

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Отмечается, что несбалансированное питание может привести к развитию ряда болезней. Кроме этого из-за переедания могут возникнуть функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта.

"В этом году попробуйте новую традицию и приготовьте здоровое меню – ведь блюда к праздничному столу могут быть вкусными и одновременно полезными", — призвали украинцев в Минздраве.

Так, людям советуют ограничить количество копченостей и консервов на столе. Готовить рыбу или мясо, лучше в духовке.

Также следует добавить больше овощных салатов. Но вместо магазинных соусов и майонезов следует приготовить домашний майонез или заменить его заправкой из йогурта или кефира с большим количеством зелени.

Также следует отказаться от сладких напитков, содержащих сахар. Вместо этого следует пить воду, чай или морс. Что касается алкоголя, то даже по праздникам нужно помнить — нет безопасной дозы.

На десерт лучше подать небольшое количество фруктов вместо пирожных или торта. Также одним из главных правил есть движение и прогулки на улице.

"В период праздников важно соблюдать привычный режим питания и не употреблять избыточное количество пищи. Голодать весь день, чтобы хорошо поесть вечером – плохая идея. Делайте интервалы между трапезами: не менее трех и не более 4,5 часов, а также следите за размерами порций "Встречать любимый праздник — это прекрасно, поэтому не превращайте его в обычное поглощение пищи", — советуют в Минздраве.

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