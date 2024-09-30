Лекарства нет: по Европе и США распространяется смертельный вирус, который переносят комары

Среди тех, у кого тяжелое течение заболевания, около 10% умирают от острой инфекции, еще около 70-80% будут иметь долгосрочные неврологические последствия.

В Европе и США распространяется вирус Западного Нила. Эта смертельная болезнь существует десятилетиями, однако против нее до сих пор нет ни вакцины, ни лекарства.

Об этом пишет BBC.

Один из ведущих исследователей ВИЧ, лицо борьбы с пандемией коронавируса Энтони Фаучи недавно попал в больницу из-за совсем другого вируса. У 83-летнего мужчины появились лихорадка, озноб и усталость. Выяснилось, что эти симптомы вызвал вирус Западного Нила – патоген, передающийся комарами, впервые зафиксированный в Уганде в 1930-х годах.

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Но Фаучи заразился вирусом не в Восточной Африке. Зараженный комар укусил мужчину на его собственном крыльце. Таких случаев стает все больше.

Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно вирусом Западного Нила болеют 2000 американцев. Из них 1200 получают опасные для жизни неврологические заболевания, а более 120 случаев заканчиваются смертью.

"Заболеть рискуют все. Чтобы заразиться, достаточно простого укуса комара. И хотя мы видим, что в тяжелой форме болеют преимущественно пожилые люди, молодые люди тоже болеют", – рассказала Кристи Мюррей, профессор педиатрии в Университете Эмори в Атланте, которая изучает вирус Западного Нила на протяжении почти 20 лет.

Первая вспышка вируса Западного Нила в США была зафиксирована в 1999 году. В общей сложности эта эпидемия в итоге заразила около 8200 человек во всем городе. Но никто точно не знает, как вирус попал в США из Африки, где он циркулировал десятилетиями. Однако, по данным исследований, основные носители вируса – птицы. А комары заражаются, когда пьют кровь инфицированных птиц, а потом передают его людям.

С момента первой вспышки вируса Западного Нила в США зарегистрировали более 59 тыс. случаев и более 2900 смертей. По некоторым оценкам, реальное количество инфицирований превышает три миллиона.

Хотя инфекции преимущественно протекают бессимптомно, и только каждый пятый человек испытывает легкие симптомы, тяжелые случаи могут привести к пожизненной инвалидности. Приблизительно у одного из 150 человек вирус может проникнуть в мозг и центральную нервную систему, вызывая опасное для жизни воспаление, а во многих случаях – повреждение мозга.

Особенно уязвимы люди с иммунодефицитом, старше 60 лет, с диабетом или гипертонией.

"Мы считаем, что при гипертонии повышенное давление в мозге позволяет вирусу легче преодолевать гематоэнцефалический барьер", – отметила Мюррей.

Профессор заметила, что вызванное вирусом воспаление может в конечном итоге привести к столь серьезной атрофии или уменьшению мозга, что на снимках это напоминает мозг людей, которые получили черепно-мозговые травмы.

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"Среди тех, у кого тяжелое течение заболевания, около 10% умрут от острой инфекции, а примерно 70-80% будут иметь долгосрочные неврологические последствия. Тем, кто выживает, не всегда становится лучше, вместо этого часто – хуже. Люди говорят о депрессии, изменении личности и тому подобное", – рассказала Мюррей.

Почему нет лекарства и вакцины против вируса Западного Нила?

Пока не существует ни вакцины, ни какого-либо специфического лечения, которое могло бы помочь инфицированным людям. Есть только поддерживающая терапия.

Препятствием для создания вакцины является спорадический и непредсказуемый характер вспышек вируса. Ведь для того, чтобы убедиться в действенности вакцины, вирус должен циркулировать в течение определенного времени, объяснила Кэролин Гулд, медработница из отдела трансмиссивных заболеваний CDC в Форт-Коллинге.

Большое исследование экономической эффективности вакцин в 2006 году пришло к выводу, что универсальная программа вакцинации против вируса Западного Нила вряд ли сэкономит деньги системе здравоохранения. Гулд считает, что главным сдерживающим фактором для разработки вакцины стали затраты на ее разработку в сочетании с сомнительной финансовой отдачей с точки зрения фармацевтической компании.

Актуальна и необходимость найти более эффективные методы лечения для людей, перенесших серьезные заболевания вследствие вирусной инфекции Западного Нила. По словам Мюррей, хотя разработаны несколько вариантов лекарства на основе искусственно созданных антител против вируса, их исследование не продвинулось дальше испытаний на грызунах, и разработчики столкнулись с теми же препятствиями, что и производители вакцин.

В этом контексте президент Международного общества инфекционных болезней Пол Тамбия считает, что можно вынести много уроков с пандемии коронавируса. Во время нее одним из самых эффективных методов лечения оказался дешевый стероид под названием дексаметазон. Тамбия убежден, что поиск правильного стероида для уменьшения воспаления может в конце концов помочь многим пациентам выздороветь.

"Вирус Западного Нила – это флавивирус, и пока нет лицензированных противовирусных препаратов против ни одного из флавивирусов – денге, Зика или японского энцефалита. Я думаю, что будущее за стероидами", – сказал Тамбия.

Мюррей и Тамбия надеются, что внимание, которое привлекла к вирусу Западного Нила болезнь Фаучи, поможет убедить политиков выделить больше финансирования на болезнь, на которую сейчас обращают так мало внимания.

Напомним, в Хмельницком умерла женщина, заразившаяся вирусом Западного Нила.

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