Летнее или зимнее время: ученые выяснили, какое из них более опасно для здоровья

Летнее или зимнее время — что полезнее для здоровья / © pexels.com

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Отказ от сезонного перевода часов может избавить людей от необходимости дважды в год перестраивать свой режим. Однако если оставить одно время на весь год, для здоровья лучшим вариантом может быть стандартное, или так называемое зимнее время.

Об этом говорится в анализе канадских ученых, пишет ScienceAlert.

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Психиатр Рэймонд Лам из Университета Британской Колумбии и его коллеги сравнили возможные последствия постоянного стандартного и летнего времени. Они проанализировали исследования циркадных ритмов, сна, настроения, обучения и экономических показателей, а также опыт стран, которые уже экспериментировали с отказом от сезонного перевода часов.

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Почему стандартное время может быть более полезным

Главное преимущество стандартного времени — более ранний утренний свет. Именно он помогает настроить внутренние биологические часы человека, которые влияют на сон, бодрость и другие повседневные процессы.

В свою очередь, постоянное летнее время означает более поздний восход солнца зимой. Например, в Торонто в начале января Солнце по стандартному времени восходило бы примерно в 7:51, а при постоянном летнем — только в 8:51. То есть люди, которые рано отправляются на работу или учебу, дольше оставались бы без естественного утреннего света.

По словам исследователя сна и циркадных ритмов Ральфа Мистлбергера из Университета Саймона Фрейзера, недостаток утреннего света может сдвигать биологические ритмы на более позднее время. В то же время работа и учеба начинаются по привычному графику, поэтому человек может быть вынужден просыпаться раньше, чем этого «хочет» его внутренние часы, и в результате недосыпать.

Такой разрыв между биологическими ритмами и социальным графиком называют социальным джетлагом. Его, как и хроническое недосыпание, связывают с негативными последствиями для физического и психического здоровья.

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Кто больше всего рискует пострадать

Особенно чувствительными к свету поздним утром могут быть подростки и молодые люди, поскольку в этом возрасте биологические часы естественным образом сдвигаются на более позднее время.

Учёные также обратили внимание на сезонное аффективное расстройство — форму депрессии, которая чаще всего проявляется зимой. Одно из объяснений этого состояния связано именно с недостатком утреннего света и сдвигом циркадных ритмов.

В то же время исследователи признают преимущества постоянного летнего времени: более светлые вечера дают больше возможностей для прогулок, занятий спортом и общения. Однако с точки зрения влияния на биологические часы команда рекомендует в случае отказа от перевода часов оставить постоянное стандартное время.

Если же власти решат перейти на круглогодичное летнее время, ученые советуют компенсировать темные утра — в частности, позже начинать учебу и работу, улучшать освещение в помещениях и следить за изменениями в показателях сна, зимней депрессии, прогулов и дорожно-транспортного травматизма.

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Напомним, ранее мы сообщали, что привычные продукты, которые многие люди едят чуть ли не каждый день, могут привести к развитию рака. Врачи советуют употреблять их только в редких случаях.

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