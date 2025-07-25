- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 318
- Время на прочтение
- 2 мин
Летние суперфуды: какая польза малины, голубики и ежевики, кому нельзя есть эти ягоды
Диетологи рекомендуют употреблять 150 г ягод 5 раз в неделю, чтобы укрепить иммунитет, поддержать организм и уменьшить риск развития заболеваний.
Малина , голубика и ежевика – это не просто вкусные ягоды, а настоящие сокровища для нашего здоровья. В летнее время они становятся мощным источником витаминов, минералов и антиоксидантов для организма. Об этом пишет ресурс zaxid.net .
Почему малина, голубика и ежевика считаются суперфудами
Высокое содержание антиоксидантов. Все три ягоды богаты антоцианами — природными пигментами, обладающими противовоспалительными свойствами. Они помогают клеткам бороться с процессами старения, поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают риск появления хронических заболеваний.
Низкий гликемический индекс. Эти ягоды не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови, поэтому подходят для людей с инсулинорезистентностью или диабетом.
Клетчатка для здорового пищеварения. 100 г малины содержит до 7 г пищевых волокон, способствующих работе кишечника, улучшают переваривание пищи и помогают держать аппетит под контролем.
Витамины и микроэлементы в составе ягод. Малина – это мощный источник витамина С, марганца и природных салицилатов, уменьшающих воспаление. Голубика содержит витамин К1 и антоцианы, улучшающие зрение и поддерживающие когнитивные функции. Ежевика богата фолиевой кислотой, медью и витаминами группы B.
Кому следует ограничить потребление ягод
Аллергиком. Малина и ежевика могут вызвать реакцию у людей, чувствительных к салицилатам.
Пациентам с синдромом раздраженного кишечника (IBS). Из-за содержания клетчатки возможны вздутие и дискомфорт при чрезмерном употреблении ягод.
Детям до одного года. Вводить ягоды в рацион маленьких детей следует с осторожностью и только после совета с педиатром.
Людям с мочекаменной болезнью. Голубика содержит оксалаты, поэтому в большом количестве может быть нежелательной.