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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
318
Время на прочтение
2 мин

Летние суперфуды: какая польза малины, голубики и ежевики, кому нельзя есть эти ягоды

Диетологи рекомендуют употреблять 150 г ягод 5 раз в неделю, чтобы укрепить иммунитет, поддержать организм и уменьшить риск развития заболеваний.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие летние ягоды самые полезные

Какие летние ягоды самые полезные / © www.freepik.com/free-photo

Малина , голубика и ежевика – это не просто вкусные ягоды, а настоящие сокровища для нашего здоровья. В летнее время они становятся мощным источником витаминов, минералов и антиоксидантов для организма. Об этом пишет ресурс zaxid.net .

Почему малина, голубика и ежевика считаются суперфудами

  • Высокое содержание антиоксидантов. Все три ягоды богаты антоцианами — природными пигментами, обладающими противовоспалительными свойствами. Они помогают клеткам бороться с процессами старения, поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают риск появления хронических заболеваний.

  • Низкий гликемический индекс. Эти ягоды не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови, поэтому подходят для людей с инсулинорезистентностью или диабетом.

  • Клетчатка для здорового пищеварения. 100 г малины содержит до 7 г пищевых волокон, способствующих работе кишечника, улучшают переваривание пищи и помогают держать аппетит под контролем.

  • Витамины и микроэлементы в составе ягод. Малина – это мощный источник витамина С, марганца и природных салицилатов, уменьшающих воспаление. Голубика содержит витамин К1 и антоцианы, улучшающие зрение и поддерживающие когнитивные функции. Ежевика богата фолиевой кислотой, медью и витаминами группы B.

Кому следует ограничить потребление ягод

  • Аллергиком. Малина и ежевика могут вызвать реакцию у людей, чувствительных к салицилатам.

  • Пациентам с синдромом раздраженного кишечника (IBS). Из-за содержания клетчатки возможны вздутие и дискомфорт при чрезмерном употреблении ягод.

  • Детям до одного года. Вводить ягоды в рацион маленьких детей следует с осторожностью и только после совета с педиатром.

  • Людям с мочекаменной болезнью. Голубика содержит оксалаты, поэтому в большом количестве может быть нежелательной.

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Дата публикации
Количество просмотров
318
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