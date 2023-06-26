Лихорадка, одышка и даже смерть: в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики

Употреблять калий йодид необходимо только, когда вы получили соответствующее указание от органов здравоохранения или ГСЧС.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что калий йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Применение препарата для профилактики является опасным.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Если бесконтрольно принимать йодид калий, могут возникнуть следующие побочные эффекты:

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;

серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышка;

расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;

расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб – увеличение размеров щитовидной железы;

утрата массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), снижение частоты пульса, артериального давления;

также есть риск смерти.

В Минздраве призывают не употреблять калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.

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Дозировка йодида калия и кому он противопоказан

Как сообщалось ранее, по информации Минздрава, употреблять йодид калия необходимо в зависимости от возраста:

младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) – 16 мг,

детям от одного месяца до трех лет – 32 мг,

детям от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям – 125 мг.

Калий йодид противопоказан:

Людям в возрасте от 40 лет.

Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, ей нужно принимать йод.

Людям с полностью удаленной щитовидной железой таблетки йода принимать не следует. Если было частичное удаление, необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат противопоказан при аллергии на компоненты препарата, болезнях щитовидной железы, дерматологических заболеваниях.

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