Лихорадка, одышка и даже смерть: в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики

Употреблять калий йодид необходимо только, когда вы получили соответствующее указание от органов здравоохранения или ГСЧС.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что калий йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Применение препарата для профилактики является опасным.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Если бесконтрольно принимать йодид калий, могут возникнуть следующие побочные эффекты:
- сыпь на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;
- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышка;
- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
- утрата массы тела;
- гиперфункция щитовидной железы;
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), снижение частоты пульса, артериального давления;
- также есть риск смерти.
В Минздраве призывают не употреблять калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.
Дозировка йодида калия и кому он противопоказан
Как сообщалось ранее, по информации Минздрава, употреблять йодид калия необходимо в зависимости от возраста:
- младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) – 16 мг,
- детям от одного месяца до трех лет – 32 мг,
- детям от 3 до 12 лет – 62,5 мг,
- подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям – 125 мг.
Калий йодид противопоказан:
- Людям в возрасте от 40 лет.
- Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, ей нужно принимать йод.
- Людям с полностью удаленной щитовидной железой таблетки йода принимать не следует. Если было частичное удаление, необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
- Препарат противопоказан при аллергии на компоненты препарата, болезнях щитовидной железы, дерматологических заболеваниях.
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