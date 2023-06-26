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Лихорадка, одышка и даже смерть: в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Лихорадка, одышка и даже смерть: в Минздраве объяснили, чем опасно употребление калия йодида для профилактики

Фото: pixabay.com

Употреблять калий йодид необходимо только, когда вы получили соответствующее указание от органов здравоохранения или ГСЧС.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что калий йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Применение препарата для профилактики является опасным.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Если бесконтрольно принимать йодид калий, могут возникнуть следующие побочные эффекты:

  • сыпь на коже;
  • воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
  • желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;
  • серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышка;
  • расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;
  • расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
  • зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
  • утрата массы тела;
  • гиперфункция щитовидной железы;
  • снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), снижение частоты пульса, артериального давления;
  • также есть риск смерти.

В Минздраве призывают не употреблять калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.

Дозировка йодида калия и кому он противопоказан

Как сообщалось ранее, по информации Минздрава, употреблять йодид калия необходимо в зависимости от возраста:

  • младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) – 16 мг,
  • детям от одного месяца до трех лет – 32 мг,
  • детям от 3 до 12 лет – 62,5 мг,
  • подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям – 125 мг.

Калий йодид противопоказан:

  • Людям в возрасте от 40 лет.
  • Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, ей нужно принимать йод.
  • Людям с полностью удаленной щитовидной железой таблетки йода принимать не следует. Если было частичное удаление, необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
  • Препарат противопоказан при аллергии на компоненты препарата, болезнях щитовидной железы, дерматологических заболеваниях.

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Дата публикации
Просмотры
580
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