Лишь 10 приседаний утром – и вы избавитесь от апатии, упадка сил и лишних килограммов.

Могут ли десять приседаний изменить что-нибудь в жизни? Да, благодаря этому легкому упражнению постепенно повысится жизненный тонус, увеличится количество энергии, и если есть проблемы с лишним весом, то вы от них избавитесь. Согласитесь, когда мы полны сил, тогда наша жизнь становится лучше, и мы чувствуем себя счастливее. Но не все делают разминки или физкультуру с утра. Поскольку те, кто начинает заниматься физическими упражнениями, слишком много от себя требуют. Не стоит себя перегружать, потому что запланированные 100 приседаний вдохновляют больше никогда не приседать. А если делать понемногу, но каждый день, тогда это будет чрезвычайно эффективно: одна маленькая привычка изменит все в жизни к лучшему.

Чем полезны приседания?

Во время приседания наш мозг производит эндорфины – «гормоны счастья». Поэтому после этого упражнения вы будете испытывать большее удовольствие от жизни. Поскольку в организме будет производиться еще больше гормонов, от чего улучшится настроение, которого вам хватит надолго.

В организме ускорится обмен веществ, поэтому вы получите заряд энергии на целый день. Недаром утреннюю физкультуру называют зарядкой, ведь она действительно заряжает. А когда активизируется метаболизм, то ускоряется процесс сжигания лишних калорий. И это всего 10 приседаний, а не два часа изнурительных тренировок в спортзале.

Снизится риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Даже небольшая, но повседневная физическая нагрузка, будет тренировать сердечную мышцу. Особенно это важно делать тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. И со временем организм отблагодарит вас крепким здоровьем и выносливостью. А лекарства от сердца вообще не нужно будет пить.

Если есть проблемы с лишним весом, то всего 10 приседаний помогут от них избавиться. Да, за две недели не удастся быстро похудеть, не нужно ожидать, что вы сбросите 10 кг за месяц. Но постепенно процесс похудения будет набирать обороты, поскольку приседания активизируют обмен веществ, и потребленные лишние калории просто не будут успевать откладываться на вашей талии.

Вы улучшите качество своей жизни, потому что теперь у вас будет больше энергии и вдохновения. Когда вам нужно будет подняться на десятый этаж, если не будет работать лифт, вы с лёгкостью это сделаете. Или захочется осуществить мечту, или запустить сложный проект, – и это вам удастся, потому что энергии теперь хватит на все.

Кому нельзя делать приседания

Не стоит приседать людям, имеющим заболевания колен или суставов. Также следует заменить упражнение на другое тем, кто имеет проблемы с сердцем, повышенным давлением и страдает гипертонией. Поскольку приседания ускоряют пульс и повышают АД.

Если есть варикозное расширение вен, артрит и артроз, то нужно проконсультироваться со своим врачом, можно ли делать приседания, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Перед началом тренировки нужно размять мышцы и подготовить суставы к физической нагрузке. Не следует делать резких движений, приседания нужно выполнять медленно.

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