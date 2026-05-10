Лишай у ребенка: как выглядит, чем лечить и когда к врачу

Лишай у ребенка: как лечить / © unsplash.com

Важно знать, какой вид имеет лишай у ребенка, ведь разные виды болезни нуждаются в разном лечении. В некоторых случаях достаточно местных мазей, а иногда необходима консультация дерматолога и медикаментозная терапия.

Стригущий лишай у детей

Стригущий лишай у детей — это грибковая инфекция кожи, волос или ногтей. Чаще всего дети заражаются после контакта с больными животными, другими детьми или через общие вещи: полотенца, гребешки, головные уборы.

Как выглядит стригущий лишай у ребенка

Основные симптомы:

круглые или овальные красные пятна;

шелушение кожи;

зуд;

четкие края сыпи;

выпадение волос в зоне поражения;

ломкость волос у корня.

На коже головы могут появляться участки, где волосы будто «подстрижены», из-за чего болезнь и получила название «стригущий лишай».

Лишай у ребенка: как лечить

Лечение зависит от локализации и степени поражения. Обычно врачи назначают:

противогрибковые мази или кремы;

шампуни с противогрибковыми компонентами;

в более сложных случаях — таблетки.

Родители часто спрашивают, лишай у ребенка чем мазать. Без консультации врача нежелательно использовать гормональные мази, ведь они могут усугубить течение грибковой инфекции. Лучше всего обратиться к дерматологу для подтверждения диагноза.

Розовый лишай у ребенка

Розовый лишай у ребенка — это кожное заболевание, часто возникающее после вирусных инфекций или на фоне ослабленного иммунитета. Точная причина развития до сих пор окончательно не установлена.

Характерные признаки:

появление одного большого розового пятна;

через несколько дней — более мелкие высыпания на теле;

легкое шелушение;

иногда зуд.

Чаще сыпь локализуется на животе, спине, груди и плечах.

Заразный ли розовый лишай

Розовый лишай считается малозаразным. В большинстве случаев ребенок не нуждается в строгой изоляции, однако важно соблюдать правила гигиены.

Заболевание часто проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Врач может рекомендовать:

увлажняющие кремы;

средства против зуда;

избегание перегрева кожи;

мягкий уход без агрессивного мыла.

Опоясывающий лишай у детей

Опоясывающий лишай у детей случается реже, но о нем следует знать. Его вызывает тот же вирус, что и ветрянка.

Симптомы могут включать:

болезненные высыпания в виде пузырьков;

жжение или покалывание кожи;

повышение температуры;

слабость.

Сыпь обычно располагается полосой с одной стороны тела.

Когда нужен врач

Опоясывающий лишай требует обязательной консультации педиатра или дерматолога. В некоторых случаях ребенку могут быть назначены противовирусные препараты.

Общие правила лечения лишаю у детей

Если родители заметили подозрительную сыпь, важно не заниматься самолечением. Различные виды лишая имеют схожие симптомы, но требуют разного подхода.

Основные правила лечения:

не расчесывать сыпь;

пользоваться отдельными полотенцами;

регулярно стирать постель и одежду;

соблюдать рекомендации врача;

ограничить тесный контакт с другими детьми при инфекционных формах.

Также не следует самостоятельно прижигать пятна йодом или спиртом без назначения специалиста.

Профилактика оставляю

Чтобы снизить риск заражения:

учите ребенка мыть руки после улицы;

не разрешайте пользоваться чужими вещами;

регулярно проверяйте домашних животных у ветеринара;

избегайте контакта с беспризорными котами и собаками;

поддерживайте иммунитет ребенка.

Особо внимательными следует быть после посещения бассейнов, спортивных секций и детских коллективов.

FAQ

Или заразен лишай у детей?

Так, некоторые виды лишая, особенно стригущий, легко передаются через контакт с кожей, животными или личными вещами.

Сколько лечится лишай у ребенка?

Продолжительность лечения зависит от вида болезни. Стригущий лишай может лечиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в то время как розовый часто проходит самостоятельно.

Можно ли ребенку с лишаем ходить в садик или школу?

При заразных формах врач может рекомендовать временную изоляцию до начала лечения или полного выздоровления. Решение зависит от типа лишая и состояния ребенка.

