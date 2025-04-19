Лишний вес - это не только калории: исследователи назвали неожиданную причину ожирения

Ученые назвали факторы, влияющие на развитие ожирения / © pixabay.com

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Внезапное изменение образа жизни может являться фактором риска для развития ожирения. Причем отрицательное влияние оказывают как стрессовые, так и приятные ситуации в жизни человека.

Об этом говорится в исследовании ученых из Лафборо, сообщает Science Alert.

Исследователи утверждают, что что угодно, что потенциально может изменить режим питания и движений, может способствовать увеличению веса, включая стресс в обучении, трудности в отношениях, болезни, отцовство и употребление различных лекарств. По мере скопления этих сбоев растет и наш вес.

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Недавнее исследование показывает, что даже пять дней нездоровой пищи могут вызвать процессы ожирения в вашем организме. Изменение климата, которому вы подвергаетесь, также может повлиять на ваш метаболизм.

К таким дестабилизирующим событиям также относятся приятные занятия, такие как разнообразные переживания во время празднования Рождества или Пасхи.

Но также важно помнить, что многие факторы влияют на наш вес, в том числе некоторые из них вне нашего контроля. Поэтому сосредоточение на здоровом питании и движении, а не на самом весе, может увеличить ваши шансы на более здоровый результат.

«Если разрушители образа жизни являются основной движущей силой ежегодного набора жира, стратегии профилактики должны сосредотачиваться на этих событиях. Если увеличение жира происходит короткими эпизодами, для эффективного вмешательства могут потребоваться лишь редкие временные изменения поведения», — говорится в исследовании.

Напомним, согласно последним исследованиям, проведенным учеными из Национального института кардиологии в Варшаве, брак утраивает риск ожирения у мужчин. При этом у женщин такой связи учёные не обнаружили.