Лишний вес – не всегда следствие переедания: какие болезни приводят к ожирению

Если никак не удается похудеть, необходимо обратить внимание на ряд симптомов. Какие болезни могут приводить к лишнему весу, читайте в материале ТСН.ua

Если не удается похудеть, несмотря на изнурительные диеты и часы тренировок, возможно, нужно обратить внимание на свой организм, потому что именно некоторые болезни могут быть причиной лишнего веса не возможности похудеть.

Гипотиреоз

При гипотиреозе организм не производит достаточно гормонов для поддержания нормальной скорости обмена веществ. К таким гормонам относятся тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Когда уровень этих гормонов снижается при гипотиреозе – ухудшаются метаболические функции, включая водный баланс. Как следствие, скапливается лишняя жидкость, появляются отеки на руках, ногах и лице, начинает расти вес.

Гипотиреоз, или недостаточная функция щитовидной железы, очень распространенное заболевание, особенно у женщин. Поэтому при неконтролируемом наборе лишних килограммов нужно проверить щитовидную железу, особенно если помимо веса появляются еще и другие симптомы.

Диагностика гипотиреоза не сложна – диагноз ставится на основании результатов анализа крови на гормоны щитовидной железы.

Низкий уровень тестостерона

Изменения в работе эндокринной системы приводят к увеличению веса не только у женщин, но и мужчин.

Снижение уровня тестостерона у мужчин в молодом возрасте – одна из главных характеристик серьезного нарушения обмена веществ. Симптомами низкого уровня тестостерона может быть как снижение либидо и ослабление сексуального желания, так и лишний вес одновременно с потерей мышечной массы. Признаками дефицита тестостерона могут быть усталость, депрессия, трудности с концентрацией внимания.

Снижение уровня тестостерона в первую очередь связано с деградацией мускулатуры – наиболее заметно уменьшаются бицепсы, мышцы груди и ног. Параллельно организм начинает набирать лишний вес, прежде всего на животе и бедрах. Ситуация осложняется и тем, что разрастающаяся жировая клетчатка еще сильнее угнетает тестостерон и другие гормоны.

Синдром Иценко-Кушинга

Это патологическое состояние организма, при котором надпочечники начинают вырабатывать лишнее количество кортизола — гормона стресса. Основной причиной болезни является нарушение механизмов регуляции, ответственных за функционирование гипоталамо-гипофизарно-надпочечной системы. Чаще страдают от этого синдрома женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

Причины возникновения синдрома Кушинга могут быть разные, например лечение таких заболеваний, как астма, ревматоидный артрит, других аутоиммунных расстройств высокими дозами глюкокортикоидов. Синдром Кушинга может предшествовать доброкачественной опухоли гипофиза.

Избыток кортизола в организме замедляет обмен веществ, что в свою очередь приводит к увеличению веса и отложению жира. Чрезмерные жировые отложения появляются над верхней частью спины, на плечах и лице. Конечности, как правило, остаются худыми. Лицо становится лунообразным, на нем появляется лихорадочный багряно-красный румянец, наблюдается угревая сыпь.

Ревматоидный артрит

Причиной увеличения веса может быть еще ряд других болезней, при которых снижается физическая активность. К примеру ревматоидный артрит. Эта болезнь является воспалительным заболеванием соединительной ткани, поражающим мелкие суставы. Пораженные суставы становятся красными и опухают. Приступы артрита могут сопровождаться сильными болями.

Заболевание существенно ограничивает подвижность пациента, соответственно, возникают проблемы с лишним весом.

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