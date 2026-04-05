ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
360
Время на прочтение
2 мин

Лосось или треска: какая рыба полезнее для сердца

Когда речь идет о выборе белков для здоровья, эксперты особенно рекомендуют рыбу.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Рыба – лучший белок для здоровья сердца / © Pixabay

Замена насыщенных жиров на ненасыщенные в вашем рационе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рыба содержит меньше насыщенных жиров по сравнению с другими белками, такими как говядина или свинина, и является источником омега-3 жирных кислот — полиненасыщенных жиров, которые положительно влияют на здоровье сердца.

Об этом пишет UC Davis Department of Nutrition.

Регулярное употребление рыбы может оказывать положительное влияние на здоровье сердца, обмен веществ и гормональный баланс. Однако некоторые виды рыбы могут быть полезнее других.

Лосось

Лосось богат омега-3 жирными кислотами и содержит мало ртути, а также белки, аминокислоты и различные витамины и минералы, таких как витамин D, железо, кальций и калий. Эта рыба также содержит антиоксиданты, как витамин Е, витамин С и селен.

Треска

Белая рыба, такая как треска, также содержит мало жира, что делает ее хорошей альтернативой красному или переработанному мясу.

Почему важно заботиться о здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности. Поэтому забота о сердце – актуальная задача. Три основных фактора риска сердечных заболеваний – высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление и курение. Хорошая новость заключается в том, что даже при наличии одного или нескольких из этих факторов риска изменение диеты и образа жизни может значительно снизить угрозу сердечно-сосудистых заболеваний.

Дата публикации
Количество просмотров
360
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie