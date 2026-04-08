Ловушка быта: как "невидимая" домашняя работа убивает сон и психику женщин

Неоплачиваемый труд дома — от приготовления пищи до визитов с детьми к врачу — стал скрытым бременем, провоцирующим хроническое истощение. Исследователи из Осакского столичного университета доказали: именно «дополнительная смена» в быту, а не офисная работа является главным врагом женского сна.

Об этом пишет neurosciencenews.com

Почему женщины не высыпаются

Согласно исследованию, 90% женщин ежедневно занимаются домашними делами, в то время как среди мужчин этот показатель составляет всего 40%. Постоянная когнитивная многозадачность не позволяет мозгу «выключиться» даже ночью. Женщины просыпаются уставшими, потому что их сон становится невосстанавливающим.

«Для женщин общее количество рабочих часов в день является более важным фактором, определяющим некачественный сон и плохое психическое здоровье, чем количество оплачиваемых рабочих часов», — говорит профессор Акико Моримото.

Этот «невидимый» труд создает базовый уровень стресса, который не исчезает после завершения рабочего дня. Ученые объясняют: управление расписанием и бытовой контроль истощают психику больше офисных «дедлайнов».

Для решения проблемы ученые предлагают официально количественно оценивать домашний труд в государственных данных.

Профессор Нахо Сугита уверена: «Включение этих данных в разработку политики поможет сократить неравенство в сфере здравоохранения и добиться гендерного равенства».

Признание домашних дел полноценной работой — это первый шаг к институциональным изменениям, таким как сокращение рабочей недели и улучшение системы ухода за детьми, что позволит женщинам получить право на отдых.

