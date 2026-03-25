Ловушка для худеющих: ученые выяснили, почему бег не помогает сжигать калории

Бег / © pexels.com

Реклама

Ученые установили неожиданный факт: аэробные упражнения, традиционно считающиеся лучшим способом для сжигания жира, на самом деле повышают общие суточные расходы калорий гораздо меньше, чем ожидалось. Особенно ощутимо этот эффект проявляется, когда человек одновременно соблюдает диету.

Об этом пишет Earth.com.

Анализируя данные 14 различных исследований в Университете Дьюка, Герман Понтцер и Эрик Трекслер обнаружили существенное расхождение в цифрах. Оказалось, что тренировки обычно увеличивают общие суточные затраты только на треть от того объема энергии, который был израсходован непосредственно во время упражнений.

Реклама

В частности, ученые показали: тренировка, которая теоретически должна была добавить 200 килокалорий в ежедневный бюджет энергии, на самом деле повышала суточные расходы лишь примерно на 60.

Как организм «ворует» энергию

Исследователи объясняют, что тело не игнорирует физическую нагрузку, но включает режим компенсации. Организм начинает тратить меньше энергии на другие процессы, в частности, снижая базовый уровень метаболизма (RMR) — то количество калорий, которое необходимо для работы органов во время отдыха и сна.

Особенно опасным этот механизм становится для тех, кто совмещает спорт с ограничениями в еде. В этих случаях дополнительные упражнения часто вообще перестают увеличивать суточные расходы энергии.

«Исследователь Понтцер назвал это ловушкой для тех, кто пытается похудеть, объяснив, что организм в таком случае компенсирует еще больше», — говорится в материале.

Реклама

Наибольшую компенсацию энергопотребления демонстрировали регулярные упражнения на выносливость, такие как бег или велоспорт. А силовые упражнения оказались гораздо более эффективными для повышения метаболизма.

Согласно результатам испытаний, дополнительные 200 килокалорий, израсходованные во время силовых занятий, иногда превращались в около 250 килокалорий расходов в течение дня. Это происходит благодаря длительным процессам восстановления мышц после погрузки.

Исследователь Герман Понтцер отметил этот результат как неожиданный, заметив, что силовые тренировки более стабильно способствуют наращиванию мышц, чем простому уменьшению жировой массы.

