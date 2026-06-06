Ловушка домашнего офиса: исследование показало, как дистанционка незаметно разрушает психику

Один на один с монитором: почему отдаленная работа стала катастрофой для одиноких людей / © Credits

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Мировая наука в первый раз масштабно оценила влияние отдаленной работы на ментальное здоровье. Результаты оказались тревожными: несмотря на гибкость и комфорт, дистанция провоцирует глубокую социальную изоляцию, существенно повышает уровень стресса и заставляет людей чаще употреблять антидепрессанты. Сильнее всего этот удар ощущают живущие без семьи.

Об этом пишет Science.

Ученые исследовали изменения до и после пандемии среди работников, работавших дистанционно по сравнению с работниками дистанционно.

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Удаленные работники зафиксировали катастрофическое падение так называемого «эмбиента-общения». Они часами не имели визуального или вербального контакта с другими: нет утренних поздравлений с коллегами, разговоров у кофемашины или даже случайной улыбки незнакомца в магазине. Психологи говорят, что даже самое короткое социальное взаимодействие может улучшить психическое благополучие, часто больше, чем люди ожидают.

Работники, работавшие дистанционно, по возвращении в офис проводили больше времени, работая в одиночестве, избегая социальной активности с друзьями, оставаясь более изолированными как во время, так и после работы. Эта закономерность была наиболее выраженной среди отдаленных работников, живших в одиночестве: они проводили целые дни без контакта с людьми, и их психический дистресс, использование психиатрической помощи и антидепрессантов резко усилились.

Результаты исследования показывают, что дистанционная работа существенно усиливает изоляцию и ухудшает психическое здоровье, особенно для одиноких. Хотя многие работники хотят работать дистанционно, выводы ученых свидетельствуют о том, что работники могут не отдавать себе отчет в цене дистанционной работы для своего благополучия, которая может накапливаться со временем. Понимание влияния дистанционной работы на психическое здоровье важно для работников, которые решают, где работать, а также для фирм и правительств, устанавливающих политику дистанционной работы.

Эти выводы имеют особое значение для Украины, где из-за риска безопасности во время войны дистанционный формат стал основой выживания для сотен тысяч офисных работников, айтшников и креативного сектора.

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Раньше мы писали, какие привычки выдают одинокого мужчины.

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