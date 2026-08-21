Ложитесь спать, не почистив зубы: что на самом деле происходит с ними за ночь

Что произойдет с зубами, если не почистить их перед сном / © Credits

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После изнурительного дня может показаться, что ничего страшного не случится, если один раз пропустить чистку зубов и сразу лечь спать. Один такой случай вряд ли приведёт к кариесу, однако регулярный отказ от вечерней гигиены может иметь последствия для зубов и десен.

О том, что происходит в полости рта в течение ночи, сообщило издание Egészség Kalauz.

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В течение дня на зубах постепенно скапливается налет — липкая пленка, в которой обитают бактерии. После еды, прежде всего продуктов, содержащих сахар и другие углеводы, часть этих микроорганизмов выделяет кислоты. Они воздействуют на эмаль и могут вызывать потерю минералов.

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Обычно противодействовать этому помогает слюна: она нейтрализует кислоты, смывает частицы пищи и участвует в восстановлении минерального состава эмали. Однако ночью слюны вырабатывается меньше, а значит, естественная защита полости рта ослабевает.

Если перед сном не почистить зубы, накопившийся за день налет остается на зубах на несколько часов. Еще хуже может быть ситуация после позднего перекуса, сладостей или сладких напитков.

Появится ли кариес после одной ночи

Один пропущенный раз чистки зубов не означает, что утром человек проснется с кариесом. Он развивается постепенно, и на этот процесс влияют питание, бактерии в ротовой полости, количество зубного налета, свойства слюны, поступление фтора и индивидуальные особенности.

Гораздо важнее то, как часто человек пренебрегает вечерним уходом. Если это происходит регулярно, налет дольше остается на поверхности зубов и у десен. Со временем его часть может затвердеть и превратиться в зубной камень, который уже невозможно полностью удалить обычной щеткой.

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Постоянное накопление зубного налета может сказаться и на деснах. Они могут краснеть, отекать и кровоточить при чистке. Так проявляется гингивит, который при надлежащем уходе обычно можно устранить. В то же время длительное воспаление у предрасположенных к этому людей может перейти в более серьёзное заболевание пародонта и затронуть ткани, удерживающие зубы.

Почему недостаточно чистить зубы только утром

Утренняя чистка удалит значительную часть налета, однако не изменит того факта, что он оставался на зубах всю ночь. Именно поэтому специалисты рекомендуют чистить зубы два раза в день примерно по две минуты, используя зубную пасту с фтором. Одно из этих чисток следует оставлять на вечер перед сном.

Не стоит рассчитывать и на ополаскиватель для рта как на быструю замену зубной щетке. Он может дополнять ежедневный уход, но не способен столь же эффективно механически удалить налет с поверхности зубов.

Особое внимание следует уделить и поздним перекусам. Частое употребление сахара приводит к повторному воздействию кислот на зубы, поэтому сочетание вечерних перекусов и пропущенной чистки создает более неблагоприятные условия для эмали.

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Напомним, что повышенный уровень витамина B12 обнаруживается у пациентов с несколькими видами рака. Новое исследование, в котором приняли участие более 37 тысяч человек, помогло объяснить, что может лежать в основе этой связи.

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