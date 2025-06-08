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- Здоровье
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Ложка масла каждый день - и риск диабета резко снижается: ученые ошеломили выводом
Чайная ложка масла каждый день может снизить риск диабета 2 типа на 31%, говорят американские исследователи. Маргарин же, напротив, вредит сердцу.
Новое масштабное исследование Бостонского университета заставило ученых пересмотреть десятилетиями устоявшиеся представления о роли животных жиров в развитии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом говорит Daily Mail.
Согласно опубликованным в European Journal of Clinical Nutrition результатам, употребление не менее 5 г сливочного масла в день (примерно одна чайная ложка) уменьшает риск развития диабета 2 типа на 31%. Именно это заболевание является одной из главных причин инфарктов и инсультов.
Кроме того, сливочное масло, по данным исследования, способствует повышению уровня "хорошего" холестерина (HDL) и уменьшает концентрацию вредных жиров, вызывающих закупорку сосудов.
Эти выводы противоречат медицинским рекомендациям, которые сформировались еще с 1960-х — именно тогда насыщенные жиры из молочных продуктов впервые связали с болезнями сердца.
С другой стороны, продукты, которые десятилетиями считались здоровой альтернативой — маргарины, наоборот, повысили риск диабета более чем на 40% и сердечных заболеваний — на 30%. Исследователи считают, что причиной тому трансжиры, которые с 1970-х годов активно использовались в производстве маргарина.
В исследовании на протяжении нескольких десятков лет участвовало около 2500 человек в возрасте от 30 лет. Наблюдение за пищевыми привычками и состоянием здоровья позволили исследователям заключить: небольшие, но регулярные порции сливочного масла — более полезные, чем считалось ранее.
На что еще обращать внимание в ежедневном рационе:
Фрукты и овощи: минимум 5 разных порций в день.
Клетчатка: 30 г в день (эквивалент 2 ломтиков цельнозернового хлеба, 2 печенья из овсяной муки, 1 крупная печеная картофелина с кожурой).
Крахмалистые углеводы: основа блюд - хлеб, рис, макароны, картофель (лучше цельнозерновые).
Белки: бобовые, яйца, рыба, мясо (2 порции рыбы еженедельно, одна из них жирная).
Молочные продукты или заменители – с низким содержанием жира и сахара.
Ненасыщенные жиры (оливковое, рапсовое масло) – в небольших количествах.
Вода: 6–8 стаканов в день.
Соль и насыщенные жиры: до 6 г соли и не более 20–30 г насыщенных жиров в день.