Лучшая зелень для вашей иммунной системы: диетолог советует

Если вам нужно укрепить иммунитет, добавьте больше зелени в свой рацион.

Сезон простуд и гриппа официально приближается. Когда погода меняется и наш организм пытается адаптироваться к новым температурам, иммунная система может ослабнуть. Добавление в рацион продуктов, помогающих укреплять иммунитет, является одним из подходов к улучшению вашего здоровья.

Листовая зелень является одним из тех продуктов, которые поддерживают защиту организма в течение 365 дней. По словам американской диетологии Лорен Манакер, все разновидности зеленых листьев имеют определенную пользу для организма.

"Любая листовая зелень обеспечит ваш рацион витаминами, минералами, клетчаткой и другими ключевыми питательными веществами", — говорит она.

Однако, когда речь идет о вашей иммунной системе, есть один особый зеленый лист, который выделяют медики.

"Мой любимый выбор льстовая зелень — капуста", — говорит диетология.

Фото: Credits

Как витамины и питательные вещества, содержащие капуста, поддерживают иммунную систему человека

Если уровень питательных веществ для поддержания иммунитета у вашего организма низкий, ему трудно будет работать должным образом, что может привести к ухудшению вашего иммунного здоровья», – объясняет Манакер.

Вся листовая зелень, по ее словам, обеспечит прирост питательных веществ. И среди перечня вариантов капуста невероятно насыщена витаминами.

По словам Манакера, капуста содержит два важных питательных вещества, которые помогают укреплять иммунную систему: витамины А и С.

Также читайте Витамин А: диеотолог назвала самые полезные продукты для глаз

Витамин А, в частности, отлично подходит для поддержания здоровья кожи. Как самый большой орган человеческого тела, кожа достаточно прочна, чтобы защитить вас от внешних факторов, которые могут привести к заболеваниям, таким как бактерии и химические вещества.

"Витамин А играет важную роль в поддержании иммунной системы и помогает организму бороться с инфекцией, способствуя здоровью кожи", — говорит Манакер.

Поскольку кожа действует как барьер от внешнего мира, контроль над ее здоровьем имеет решающее значение для поддержания иммунного здоровья.

Врач объясняет, что витамин А также оказывает противовоспалительное действие на организм и является критически важным для целостности слизистого слоя дыхательных путей и кишечника.

"Некоторые данные свидетельствуют о том, что прием большего количества витамина С может способствовать укреплению иммунитета", — говорит Манакер.

Она объясняет это здоровое влияние способностью витамина С стимулировать образование антител, белка, который ваша иммунная система использует для нацеливания и атаки на посторонние объекты в вашем теле, включая вирусы и бактерии.

Также читайте Нужно ли при коронавирусе принимать витамин С: врач рассказал

Вместе с витаминами А и С капуста содержит клетчатку, питательное вещество, которое также может укрепить здоровье, защищая и улучшая вашу иммунную систему.

"Капуста также содержит клетчатку, питательное вещество, поддерживающее здоровье кишечника", — говорит Манакер.

А поскольку здоровый кишечник связан со здоровой иммунной системой, добавление в рацион пищевых волокон, которыми богата капуста, это хорошо поддержит иммунитет.

Фото: Credits

Как лучше употреблять капусту

"Чтобы сохранить свойства листовой зелени, добавляйте ее в салаты с оливковым маслом первого отжима и чесноком или запекайте в духовке", — советует диетология.

Независимо от того, решите ли вы приготовить эту листовую зелень или съесть ее сырой, потребление капусты защитит иммунную систему и укрепит ваше здоровье круглый год.

Читайте также: