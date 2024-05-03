Лучше элитной косметики: какая еще польза дегтярного мыла

Дегтярное мыло может не только отлично заменить дорогую косметику, но и пригодится как лечебное средство.

Рассказываем, какая польза дегтярного мыла, как его правильно использовать, каковы лечебные свойства.

Как производится дегтярное мыло

Этим удивительным средством пользовались еще наши бабушки и мамы. Дегтярное мыло не содержит никаких вредных примесей, поэтому имеет целебные свойства нашего здоровья и красоты. Деготь – это экстракт березы, который высоко ценится во всем мире за свою пользу.

Чтобы сварить мыло, берут эфирное масло, которое производится путем выжимания дегтя из березы. Дегтярное мыло совершенно не содержит ароматизаторов, синтетических примесей или химических реактивов. Поэтому это средство абсолютно безопасно для человека, им моют даже домашних питомцев. Кстати, березовый деготь продается отдельно, из которого самостоятельно можно варить мыло.

Какая польза дегтярного мыла: что лечит

Для умывания. Такое мыло может заменить средство для умывания и гель для душа, оно прекрасно лечит раздражение на лице, потому что оказывает регенерирующее действие. Таким мылом можно умываться трижды в неделю, любые высыпания исчезнут, как и не было. После умывания обязательно нужно наносить на кожу увлажняющий или питательный крем.

Такое мыло может заменить средство для умывания и гель для душа, оно прекрасно лечит раздражение на лице, потому что оказывает регенерирующее действие. Таким мылом можно умываться трижды в неделю, любые высыпания исчезнут, как и не было. После умывания обязательно нужно наносить на кожу увлажняющий или питательный крем. Лечение стоп. Дегтярное мыло можно использовать как маску для стоп, тогда пятки будут мягкими и не будут трескаться. Особенно средство будет полезно для тех, кто посещает бассейн. Следует нанести мыло на стопы, подержать пену 10 минут и смыть теплой водой.

Дегтярное мыло можно использовать как маску для стоп, тогда пятки будут мягкими и не будут трескаться. Особенно средство будет полезно для тех, кто посещает бассейн. Следует нанести мыло на стопы, подержать пену 10 минут и смыть теплой водой. Для волос. Чтобы волосы были крепкими, быстро росли и не выпадали, следует дважды в неделю мыть их дегтярным мылом. Вместо бальзама лучше наносить отвары аптечной ромашки или череды, ваши волосы станут густыми, крепкими и сияющими.

Чтобы волосы были крепкими, быстро росли и не выпадали, следует дважды в неделю мыть их дегтярным мылом. Вместо бальзама лучше наносить отвары аптечной ромашки или череды, ваши волосы станут густыми, крепкими и сияющими. Как дезодорант. В жаркую погоду дегтярным мылом можно мыть подмышки и ноги, тогда пот не будет выделяться в течение целого дня.

В жаркую погоду дегтярным мылом можно мыть подмышки и ноги, тогда пот не будет выделяться в течение целого дня. Для животных. Дегтярное мыло будет отпугивать паразитов, поэтому им рекомендуется мыть домашних питомцев.

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