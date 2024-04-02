Лучше гречки: продукт, который входит в 20 самых полезных в мире

Врачи рекомендуют обязательно включить эту крупу в свой рацион, и вот почему.

Для украинцев киноа – это экзотический и малоизвестный продукт. Но все врачи мира рекомендуют употреблять эту крупу, потому что она входит в двадцатку самых полезных продуктов. Известно, что американские космонавты обязательно должны употреблять блюда из киноа, чтобы быть в отличной форме. Рассказываем, чем полезен этот продукт и почему его нужно включить в свой рацион.

Что такое киноа

Это крупа, которая стала популярной в европейских странах не так давно. Ее называют "едой древних индейцев", потому что в Южной Америке – это основной продукт, как для европейцев пшеница или рис для азиатов.

В Украине первый урожай зерна был собран с экспериментального участка Сумского аграрного университета несколько лет назад. Экспериментальное выращивание киноа длилось более двух лет. У нас это зерно еще называют "рисовой лободой".

Какая польза киноа: что лечит

Крупа очень богата белоком, растительной клетчаткой и аминокислотными соединениями. В ее состав также входит лизин, поэтому киноа способствует быстрому заживлению ран даже после хирургического вмешательства.

Это зерно считают очень целебным, потому что оно ускоряет лечение кишечника, нервной системы, выводит из организма шлаки и токсины. Киноа очень полезно для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Крупа помогает снижать давление, уровень холестерина, подавлять воспалительные процессы.

"Золотое зерно" крайне полезно для костной ткани, обладает желчегонным и мочегонным свойствами, способствует восстановлению больной печени. Также крупа способна предупреждать заболевание онкологией благодаря содержанию аминокислот.

Киноа еще называют "растительным материнским молоком", поскольку крупа богата белком, который по свойствам похож на молоко. Он хорошо усваивается организмом. Также киноа содержит железо, которое крайне полезно для повышения гемоглобина.

Как правильно употреблять киноа

Это очень низкокалорийный продукт, который насыщает организм углеводами, витаминами группы В, калием, марганцем и магнием. Киноа полностью усваивается организмом, не содержит глютена.

В кулинарии крупа используется для приготовления супов, гарниров, выпечки и напитков. Продукт имеет характерный ореховый вкус, придающий блюдам неповторимость. В пищу также используют листья киноа, из них делают салаты. А сырые зерна можно есть как орешки.

Крупа киноа имеет несколько цветов – белый, черный и красный. Белая лучше разваривается, а из красной и черной блюда получаются рассыпчатыми, поэтому из такого зерна готовят гарниры. Киноа можно есть вместо риса, пшеницы и кускуса. Крупа отлично сочетается с запеченными овощами, ее можно добавлять в салаты, десерты и выпечку.

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