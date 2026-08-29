Лучшие продукты для здоровья почек: что нужно есть

Почки — это жизненно важные парные органы / © Pixabay

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Ежедневное потребление около двух чашек (приблизительно 500 г) фруктов и овощей может значительно замедлить развитие хронических заболеваний почек, снизить артериальное давление и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет EverydayHealth.

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Животные продукты повышают кислотность организма, в то время как фрукты и овощи наоборот имеют щелочной эффект. Чтобы поддерживать баланс, почки должны выводить избыток из крови через мочу.

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Исследование показало, что увеличение потребления растительных продуктов снижает нагрузку на почки и улучшает общее состояние организма.

Ученые разделили участников с высоким артериальным давлением и признаками почечных заболеваний на три группы:

ежедневное потребление около двух чашек (приблизительно 500 г) фруктов и овощей может значительно замедлить развитие хронических заболеваний почек, снизить артериальное давление и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

те, кто добавил в свой рацион 2-4 чашки фруктов и овощей

те, кто принимал соду как антацид для нейтрализации кислотности

те, кто получал стандартную медицинскую помощь

В то же время, у людей из первой группы также изменились показатели сердечного здоровья: снизился уровень холестерина, уменьшился индекс массы тела и нормализовалось артериальное давление. Кроме того, участникам этой группы понадобилось меньше лекарства.

«Фрукты и овощи должны быть основой в лечении гипертонии, а лекарства — дополнительными средствами. В нашем исследовании участники, потреблявшие фрукты и овощи, имели более низкое артериальное давление, лучшее состояние почек и сердца, употребляя меньшие дозы лекарства», — сказал исследователь Дональд Вессон.

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Эксперт отмечает, что понижение кислотности с помощью растительной диеты полезно для здоровья почек и сердца.

Напомним, эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.

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