ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
474
Время на прочтение
2 мин

Лучшие продукты для здоровья почек: что нужно есть

Регулярное употребление некоторых продуктов может значительно улучшить и очистить почки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Почки – это жизненно важные парные органы

Почки — это жизненно важные парные органы / © Pixabay

Ежедневное потребление около двух чашек (приблизительно 500 г) фруктов и овощей может значительно замедлить развитие хронических заболеваний почек, снизить артериальное давление и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет EverydayHealth.

Животные продукты повышают кислотность организма, в то время как фрукты и овощи наоборот имеют щелочной эффект. Чтобы поддерживать баланс, почки должны выводить избыток из крови через мочу.

Исследование показало, что увеличение потребления растительных продуктов снижает нагрузку на почки и улучшает общее состояние организма.

Ученые разделили участников с высоким артериальным давлением и признаками почечных заболеваний на три группы:

  • ежедневное потребление около двух чашек (приблизительно 500 г) фруктов и овощей может значительно замедлить развитие хронических заболеваний почек, снизить артериальное давление и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

  • те, кто добавил в свой рацион 2-4 чашки фруктов и овощей

  • те, кто принимал соду как антацид для нейтрализации кислотности

  • те, кто получал стандартную медицинскую помощь

В то же время, у людей из первой группы также изменились показатели сердечного здоровья: снизился уровень холестерина, уменьшился индекс массы тела и нормализовалось артериальное давление. Кроме того, участникам этой группы понадобилось меньше лекарства.

«Фрукты и овощи должны быть основой в лечении гипертонии, а лекарства — дополнительными средствами. В нашем исследовании участники, потреблявшие фрукты и овощи, имели более низкое артериальное давление, лучшее состояние почек и сердца, употребляя меньшие дозы лекарства», — сказал исследователь Дональд Вессон.

Эксперт отмечает, что понижение кислотности с помощью растительной диеты полезно для здоровья почек и сердца.

Напомним, эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie