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- Здоровье
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Лучшие продукты для здоровья почек: что нужно есть
Регулярное употребление некоторых продуктов может значительно улучшить и очистить почки.
Ежедневное потребление около двух чашек (приблизительно 500 г) фруктов и овощей может значительно замедлить развитие хронических заболеваний почек, снизить артериальное давление и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет EverydayHealth.
Животные продукты повышают кислотность организма, в то время как фрукты и овощи наоборот имеют щелочной эффект. Чтобы поддерживать баланс, почки должны выводить избыток из крови через мочу.
Исследование показало, что увеличение потребления растительных продуктов снижает нагрузку на почки и улучшает общее состояние организма.
Ученые разделили участников с высоким артериальным давлением и признаками почечных заболеваний на три группы:
ежедневное потребление около двух чашек (приблизительно 500 г) фруктов и овощей может значительно замедлить развитие хронических заболеваний почек, снизить артериальное давление и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
те, кто добавил в свой рацион 2-4 чашки фруктов и овощей
те, кто принимал соду как антацид для нейтрализации кислотности
те, кто получал стандартную медицинскую помощь
В то же время, у людей из первой группы также изменились показатели сердечного здоровья: снизился уровень холестерина, уменьшился индекс массы тела и нормализовалось артериальное давление. Кроме того, участникам этой группы понадобилось меньше лекарства.
«Фрукты и овощи должны быть основой в лечении гипертонии, а лекарства — дополнительными средствами. В нашем исследовании участники, потреблявшие фрукты и овощи, имели более низкое артериальное давление, лучшее состояние почек и сердца, употребляя меньшие дозы лекарства», — сказал исследователь Дональд Вессон.
Эксперт отмечает, что понижение кислотности с помощью растительной диеты полезно для здоровья почек и сердца.
Напомним, эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.