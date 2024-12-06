Лучшие травяные чаи, которые помогут преодолеть стресс, напряжение и тревожность

Рассказываем, какие лучшие травяные чаи от стресса и напряжения, помогают успокоиться, снять тревожность и крепко заснуть.

Мятный чай

Мятный чай обладает успокаивающим свойством, а все благодаря своему ободряющему аромату, снимает напряжение и тревожность, поднимает настроение. Также напиток обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить головную боль. Исследования учёных показали, что мятный чай может расслабить центральную и периферическую нервную систему.

Ромашковый чай

Этот напиток имеет успокаивающий и противовоспалительный эффекты, поэтому отлично справляется с бессонницей. Врачи рекомендуют употреблять ромашковый чай, чтобы крепко и спокойно спать всю ночь. Чай уменьшает проявления тревожности благодаря своему активному ингредиенту – апигенину. Это флавоноидное соединение, содержащееся в ромашке, как было доказано учеными, оказывает антитревожное действие. Также экстракт ромашки улучшает настроение и облегчает головные боли.

Зеленый чай

Напиток очень популярен во всем мире, потому что имеет мощную пользу для здоровья. Зеленый чай помогает нивелировать воспалительные процессы в организме, снижает уровень сахара в крови, налаживает пищеварительные процессы. Снижение тревожности – это еще одно достоинство этого целебного напитка. Зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая улучшает настроение и снижает симптомы тревоги.

Чай из мелиссы

Такой напиток чрезвычайно полезен, поскольку обладает высоким уровнем антиоксидантов, помогает снизить умеренную тревожность и депрессию. Результат от употребления этого чая заметен уже через 10 дней. Врачи рекомендуют обязательно пить чай из мелиссы перед сном, чтобы не испытывать проблем с засыпанием.

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