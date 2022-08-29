Лучший овощ для здоровья кишечника: диетологи советуют

Сделайте салат из этой вкусной зелени или просто заправьте оливковым маслом.

Ежедневный рацион оказывает непосредственное влияние на здоровье вашего кишечника. Однако иногда бывает трудно определить самую лучшую пищу для кишечника.

Цельные продукты с высоким содержанием клетчатки помогают поддерживать работу кишечника. Например, фрукты и овощи (и некоторые цельные зерна) содержат полифенолы, являющиеся соединениями, улучшающими ваш кишечный барьер.

И хотя употребление большого количества овощей и фруктов может обеспечить вас здоровой клетчаткой и питательными веществами, которые помогут вашему кишечнику, исследования показали, что зеленые листовые овощи могут помочь питать полезные бактерии кишечника и улучшить его общее состояние.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как листовая зелень может помочь вашему кишечнику.

Пора потушить листовую капусту или приготовить вкусный салат из шпината, потому что зеленые листовые овощи (вспомним, шпинат, капуста кейл) могут уникальным образом помочь вашим кишечным бактериям.

Исследование, опубликованное в Nature Chemical Biology, показало, что эта листовая зелень содержит уникальное сахарное соединение, которое называется сульфохиновозой (также известная как SQ). Полезные бактерии в вашем кишечнике питаются SQ для получения энергии, поэтому, когда вы едите листовую зелень, вы по сути кормите полезные бактерии в своем кишечном микробиоме.

Что происходит, когда мы кормим полезные бактерии в нашем кишечнике? Чем больше энергии обладают этими полезными бактериями, тем больше они способны создавать защитные барьеры в нашем микробиоме, необходимые для того, чтобы удерживать вредные бактерии и останавливать их рост и размножение.

Микробиом кишечника оказывает непосредственное влияние на когнитивное здоровье, а также на риск нейродегенеративных заболеваний.

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В отчете, опубликованном в журнале Neurology, утверждается, что высокое содержание клетчатки в листовой зелени может улучшить здоровье вашего кишечника и, следовательно, обладает нейропротекторными свойствами, помогая снизить снижение когнитивных функций.

В конце концов, вы не ошибетесь, потребляя цельные продукты с высоким содержанием клетчатки, например овощи, для здоровья кишечника (не говоря уже о здоровье в целом). Но если вы любите листовую зелень и можете включить ее больше в ежедневный рацион, вы получите дополнительное количество SQ, чтобы полезные бактерии работали.

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