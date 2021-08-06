Львовские хирурги спасли селезенку ребенку с помощью робота Da Vinci

У 14-летней девочки была большая киста селезенки. Ей могли удалить целый орган.

В клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова хирурги успешно прооперировали 14-летнюю жительницу Львовщины. Ей удалили кисту селезенки в 10 см в труднодоступном месте.

Врачи говорили о риске удаления целогоо органа, но все же сохранили селезенку.

Симптомы кисты селезенки у ребенка

Девочка жаловалась на сильную боль в левом подреберье втечение нескольких месяцев. Ей сложно было заниматься на уроках физкультуры, свободно бегать, прыгать.

Как проявляются проблемы с селезенкой

Селезенка — один из загадочных органов, функции которого до конца не изучены. Изветно, что селезенка помогает иммунной системе обрабатывать фильтрацию клеток крови, зараженных вирусами. Селезенка — это орган-резервуар, депо крови.

Боль в животе — симптом многих проблем. Живот — не единичный орган, подобный сердцу или печени. Живот заполнен многими различными органами, тканью, структурой. И каждый из них может болеть.

Но болевой синдром в селезенке без влияния внешних факторов беспокоит только в одном случае — при ее значительном увеличении. Чаще всего том, что не все в порядке именно с селезенкой, скажут жалобы ребенка на дискомфорт в левом боку подреберье и в левой половине живота.

Но если ребенок испытывает резкую боль в животе, а тем более, если он продолжается более 30 минут — нужно срочно обращаться в больницу.

Кисты селезенки бывают разные и появляются они по многим причинам:

ложные — из-за травмы или как осложнение после заболеваний, операций. 70% неблагоприятных операций могут дать толчок развитию ложных кист;

истинные кисты провоцируются патологическими процессами различного происхождения, чаще всего во время внутриутробного развития;

паразитные кисты вызываются бактериями или паразитными микроорганизмами. Часто таким может быть эхинококк, что поражает почки, мозг, печень, селезенку. Личинки эхинококка находятся на поверхности шерсти животных, в водоемах или траве.

Если киста селезенки маленькая, у ребенка время от времени проявляются тошнота или рвота, повышение температуры.

Когда киста достигает значительных размеров, то проявляется боль. Кроми боли в животе или левой стороне, возникает ощущение тяжести, апатия, одышка, небольшой кашель, покалывание в груди.

При образовании кисты размером 7-10 см, как у девочки из Львова, ощущается слабость и озноб, дисфункция желудка, тошнота.

Родители девочки львовской пациентки консультировались у врачей в разных больницах. Ей поставили диагноз — киста в области ворот селезенки. Поскольку новообразование было очень большое и располагалось вплотную к основным сосудам селезенки, риск удаления органа вместе с новообразованием был слишком велик.

После консультаций хирурги решили оперировать девочку с помощью роботической системы Da Vinci.

Что такое робот-хирург Da Vinci

Робот-хирург может делать операции без всякого разреза. Во Львове такие делали уже не раз. Весной там помогли 13-летней девочке с патологией кишечника. Также медики впервые провели уникальную гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci 19-летней девушке.

При операции по удалению кисты, обычно делают большой вертикальный разрез. Такие полосные операции не только оставляют шрамы, но и предполагают кропотливую реабилитацию.

Робот-хирург может гарантировать высокоточное 3D-изображение с 20-кратным увеличением и сложную амплитуду движений в труднодоступных местах, на которую неспособна кисть человека.

Именно малоинвазивные хирургические технологии работа помогли успешно удалить кисту, сохранив девушке селезенку.

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Как проходит операция с роботом-хирургом

В операционную бригаду во Львове вошли хирурги Андрей Дворакевич, Артур Гураевський, Андрей Гураевський, Андрей Стасишин. За пультом работал руководитель Центра малоинвазивной детской хирургии во Львове Андрей Дворакевич.

С помощью робота-хирурга врачи делают маленькие проколы в нескольких местах. Размещают камеру, которая транслирует на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.

"Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две руки и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей", — пояснил врач Самчук.

Девочку из больницы уже выписали домой. Через 10 дней, как сказал Андрей Дворакевич, она приедет на контрольный осмотр а во время учебы сможет свободно заниматься на уроках физкультуры и вернется к привычной жизни.

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