Львовские медики провели первый успешный забор стволовых клеток у ребенка

Львовские медики провели первый успешный забор стволовых клеток у ребенка

Эти клетки должны помочь 4-летнему пациенту, которого лечат от нейробластомы, скорее выздороветь после высокодозовой химиотерапии.

В течение 5 дней команда медиков в Западно-украинском специализированном детском медицинском центре готовила пациента к процедуре, ожидая максимального количества клеток в крови.

Далее состоялся процесс забора с помощью специального оборудования, которое, пропуская кровь, отбирает из нее стволовые клетки и возвращает кровь назад.

Собранный материал будет храниться при температуре -196 ℃ до тех пор, как ребенок будет готов к трансплантации.

Сейчас Максим дома. Вскоре он должен вернуться в больницу, где сможет пройти специализированное лечение: высокодозовую химиотерапию и трансплантацию костного мозга.

Напомним, в Охмадите начали производить трансплантацию костного мозга взрослым. Детская больница получила лицензию.