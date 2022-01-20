Львовские медики совместно с роботом-хирургом спасли молодую женщину, которая уже не могла есть и пить

Львовские медики совместно с роботом-хирургом спасли молодую женщину, которая уже не могла есть и пить

У женщины был диагноз, который по статистике бывает лишь у 0,001% людей на планете.

Впервые в Украине львовские врачи прооперировали пищевод пациентки с помощью робота Da Vinci.

Об этом сообщило Первое территориальное медицинское объединение Львова.

34-летняя Мирослава из Львовщины последние два месяца не могла даже проглотить воду, чтобы не спровоцировать рвоту. За это время женщина похудела на 10 кг.

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Причиной этого стала очень редкая болезнь – ахалазия пищевода, то есть нарушение его функции во время приема пищи. Такой диагноз по статистике бывает только у 0,001% людей на планете.

О редкой патологии Мирослава узнала только в этом месяце, когда обратилась к медикам. До этого женщина два года страдала сначала от бешеного дискомфорта, а затем — от сильной боли. Женщина не могла проглатывать ни еду, ни воду.

Ранее единственным методом лечения такой болезни была операция по разрезу грудной клетки и брюшной полости. Однако теперь хирургическое вмешательство удалось сделать всего через четыре маленьких прокола.

"Это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после. Руки робота рассекли мышечную оболочку пищевода, которая и провоцировала спазм. Далее сформировали антирефлюксную манжетку, чтобы содержимое из желудка не попадало в пищевод", — объясняют медики.

Отмечается, что такой способ лечения значительно сократил время реабилитации. Уже через день после операции Мирослава была выписана из больницы. Женщина вернулась к нормальной жизни и может безболезненно есть и пить.

Первое территориальное медицинское объединение Львова/Facebook

Напомним, ранее во Львовской области медики впервые с помощью роботизированной системы Da Vinci сделали операцию 19-летней девушке, которая в течение двух лет страдала от тазовых болей и проблем с менструальным циклом. У нее тоже диагностировали бесплодие.

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