Львовские трансплантологи провели три пересадки почек совместно со специалистом мирового уровня

Трансплантолог Роберт Монтгомери возглавляет Институт трансплантации Лангона Нью-Йоркского университета, где только в 2021 году пересадили 3250 органов. За свою врачебную практику профессор пересадил более двух тысяч почек.

Львовские трансплантологи провели три пересадки почек совместно с Робертом Монтгомери.

Во время визита во Львов он консультировал украинских специалистов, делился практическим опытом и принял участие в пересадке трех почек, выполняемых командой львовских трансплантологов Первого медицинского объединения Львова, сообщили в Минздраве.

В первый же операционный день провели семейную трансплантацию. 52-летняя мама отдала почку своему 30-летнему сыну. Молодой человек болел хроническим гломерунонефритом. На диализе был последние 6 месяцев.

Во второй операционный день произошла трансплантация от умершего донора. Им стала 61-летняя женщина из Львовской области с тяжелым инсультом. Согласие на донорство органов предоставили родственники.

Одну почку пересадили 43-летней женщине из Макеевки Донецкой области, у которой в прошлом году отказали почки. С тех пор она находилась на гемодиализе.

На письмо ожидания встала в марте этого года, а уже в мае получила спасательный орган.

Вторую почку получил 40-летний мужчина из Тернопольской области с хроническим гломерунонефритом, который находился на гемодиализе более 5 лет.

Напомним, в Охмадите начали производить трансплантацию костного мозга взрослым. Детская больница получила лицензию.