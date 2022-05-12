Львовские врачи успешно удалили лишний большой пальчик восьмимесячной девочке

По словам врачей, полидактилия – довольно распространенная проблема, с которой обращаются пациенты.

Маленькая Ангелина родилась с лишним большим пальчиком. Родители через 7 месяцев после рождения девочки обратились в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Историю пациентки рассказали в издании Tvoemisto.

Именно в таком возрасте (от 6 месяцев до 1 года) хирурги советуют проводить оперативное вмешательство в полидактилии – многопальчиковости.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, удвоенный большой пальчик стал для Ангелинки не просто эстетическим изъяном. Мама заметила, что у дочки слабее хватательный рефлекс в левой руке. Медики Центра выправили деформацию.

"Чем раньше родители обратятся к специалисту, тем с большей уверенностью можно сказать, что функциональность конечности сохранится полностью и адаптация пройдет быстрее", – говорит заведующий хирургическим отделением Центра Богдан Романишин.

Девочка еще три недели будет носить гипс. Впереди ее ждет реабилитация.

После лечения, уверяют врачи, за руку малыша можно не беспокоиться.

В целом полидактилия довольно распространенная проблема, с которой обращаются пациенты. В хирургическом отделении Центра ежемесячно производят около семи операций по поводу порока кисти. Богдан Романишин советует родителям не расстраиваться, если у детей есть полидактилия или другие деформации, а обращаться к специалистам, которые помогут это исправить.

Напомним, обломок от кассетного снаряда прошел более 11 см через весь мозг 9-летней Софийки из Николаева — от лобного участка до затылка.

Она попала под обстрел на улице родного города. Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.