Любил ковыряться в носу и поплатился: мужчина перенес экстренную операцию (фото)

Китайцу понадобилась срочная операция после разрыва лицевой артерии из-за того, что он постоянно ковырялся в носу.

Об этом пишет Oddity Central.

Об странном случае мужа в Интернете рассказала его жена в виде короткого видеоролика, задокументировавшего его опыт, надеясь, что это может предостеречь других упорных любителей ковыряться в носу от чрезмерного увлечения любимым делом.

Неназванный мужчина родом из города Сяньян всегда любил ковыряться в своем носу. Стоя, сидя или лежа в постели, он всегда исследовал пальцем свои ноздри. Однажды, ковыряясь в носу, как обычно, мужчина спровоцировал серьезное носовое кровотечение, которое просто невозможно было остановить, несмотря на все усилия его и его жены.

В конце концов супруги обратились в больницу, где медики диагностировали разрыв артерии и подготовили его к экстренной операции, чтобы устранить повреждения. Жена мужчины сняла на видео весь больничный опыт, включая ее ехидный вопрос, когда он приходил в себя после операции: "Любой, почему ты не ковыряешься в носу? Вставай и ковыряйся в нем снова".

Мужчина перенес срочную операцию после ковыряния в носу

Медицинские эксперты предупреждают, что ковыряние в носу представляет серьезный риск инфицирования, но когда это становится привычкой, это может повлечь за собой еще больше проблем, например, повредить слизистую носа, а в экстремальных случаях, подобных приведенному выше, повредить кровеносные сосуды или ткани в носовой полости, или даже разорвать артерию.

Напомним, мужчине имплантируют собственный зуб в глаза во время редкой операции. Брент Чэпмэн может стать первым человеком в Канаде, которому проведут экспериментальную операцию для сохранения зрения.

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