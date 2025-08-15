Любимая многими рыба может вызвать гипертонию

Даже полезные продукты могут оказать негативное влияние на здоровье / © Pixabay

Рыба является очень ценным продуктом для организма, однако не вся она одинаково полезна для организма. Важную роль играет процесс ее приготовления.

Эксперты полагают, что вяленая рыба, например, может стать причиной гипертонии или усугубить ее.

Дело в том, что в составе вяленой рыбы очень много соли, которая может задерживать в организме воду, провоцируя отечность — лишняя жидкость дополнительно давит на стенки кровеносных сосудов, повышая давление. Кстати, вяление рыбы — способ консервирования рыбы путем медленного обезвоживания путем испарения влаги при температуре не более 35 градусов.

Диетологи говорят, что свой рацион нужно обогащать жирными видами рыбы, например, скумбрией, лососем, сардиной и другими, потому что в их составе много витаминов и необходимых организму питательных веществ.

В частности, они богаты омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, которые благоприятно действуют на работу сердечно-сосудистой системы.

Раньше мы писали, почему нужно есть хек. Больше о пользе рыбы читайте в новости.