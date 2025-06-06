Любимое лакомство оказалось настоящим спасением от высокого давления

Какие сладости помогают снизить давление / © Freepik

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Речь идет о черном шоколаде. Ученые уже давно доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением. Но это должен быть горький черный шоколад с большой концентрацией какао — именно он обладает лечебными свойствами.

Как черный шоколад влияет на давление: исследование ученых

Ученые подтвердили, что регулярное употребление черного шоколада с содержанием какао более 70% в умеренном количестве помогает снижать как систолическое, так и диастолическое АД. А все благодаря флаванолом, содержащимся в какао-бобах. Эти природные антиоксиданты способствуют расширению сосудов, улучшают микроциркуляцию крови и снижают уровень кортизола — гормона стресса.

Эксперты рекомендуют употреблять 30-40 граммов качественного горького шоколада в день. В таком количестве он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему без ущерба для фигуры или здоровья. Однако важно не превышать нормы: избыток калорий и сахара может нейтрализовать все преимущества.

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Дополнительные преимущества употребления черного шоколада при высоком давлении

Уменьшение воспаления в сосудах. Флавоноиды, присутствующие в горьком шоколаде в достаточном количестве, обладают противовоспалительными свойствами. Они снижают воспалительные процессы в стенках сосудов, что предотвращает их сужение и развитие атеросклероза — один из ключевых факторов гипертонии.

Стимуляция выработки оксида азота. Черный шоколад активизирует выработку оксида азота в организме. Это молекула, которая расслабляет сосуды и улучшает их упругость. Благодаря этому уменьшается сопротивление кровотоку, а давление постепенно нормализуется.

Улучшение настроения и уменьшение тревожности. Шоколад стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, что оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние. А поскольку стресс и тревога являются одними из ключевых факторов гипертонии, такая эмоциональная поддержка оказывает косвенный, но важный эффект в понижении давления.