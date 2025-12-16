Любимые праздничные напитки могут вредить вашим костям: что говорят диетологи

Какао / © Credits

Праздничные напитки, которые традиционно ассоциируются с холодным временем года и рождественскими праздниками, могут иметь нежелательное влияние на здоровье костей. Об этом предупреждают диетологи, обращая внимание на высокое содержание добавленного сахара в популярных сезонных напитках — от горячего шоколада и гоголь-моголя до сладких кофейных латте и глинтвейна.

Об этом сообщило издание Healthline.

Специалисты отмечают, что чрезмерное потребление сахара способно негативно влиять на костную ткань. Кости выполняют в организме сразу несколько ключевых функций: обеспечивают опору тела, защищают внутренние органы, являются хранилищем кальция и содержат костный мозг. Нарушение их плотности повышает риск переломов и развития остеопороза, а также может приводить к изменениям осанки.

Нутрициологическая медсестра и медицинский консультант Кезия Джой объясняет, что большое количество сахара может косвенно вредить костям. По ее словам, избыток сладкого способствует усиленному выведению кальция из организма с мочой, из-за чего его становится меньше для поддержания плотности костной ткани. Кроме этого, частые колебания уровня сахара в крови могут нарушать работу витамина D, который необходим для эффективного усвоения кальция из пищи.

Исследования взаимосвязи между высоким уровнем глюкозы в крови и функционированием витамина D пока ограничены. В то же время эксперименты на животных, проведенные в 2022 году, свидетельствуют о возможной связи между дефицитом витамина D и нарушениями регуляции уровня сахара. Регулярное употребление сладких напитков в праздничный период может усиливать этот эффект, особенно на фоне несбалансированного рациона.

Отдельно эксперт обращает внимание на роль хронического воспаления низкой степени, которое может развиваться из-за избытка сахара в питании. Со временем это воспаление способно влиять на процессы ремоделирования костей, что также негативно сказывается на их прочности. Именно поэтому специалисты советуют употреблять высококалорийные и сладкие продукты и напитки умеренно.

«Поэтому крайне важно потреблять высококалорийные и богатые сахаром продукты только в умеренных количествах в течение праздничного сезона», — отметила консультантка.

Диетолог Ханна Андерсон подчеркивает, что влияние праздничных напитков на здоровье костей в значительной степени зависит от их состава. Так, горячий шоколад, приготовленный на молоке, содержит кальций, который может частично компенсировать негативное влияние сахара. Однако покупные смеси для какао часто содержат от 20 до 30 граммов сахара на одну порцию, что уменьшает потенциальную пользу напитка.

Гоголь-моголь, по словам Андерсон, является особенно калорийным из-за сочетания сахара и насыщенных жиров: одна чашка может содержать более 300 калорий и более 20 граммов сахара. В то же время молоко и яйца в составе напитка обеспечивают организм кальцием и белком. Глинтвейн и сидр содержат антиоксиданты из специй, однако одновременно включают алкоголь, который ухудшает усвоение кальция, и добавленный сахар. Еще больше сладкого могут содержать популярные сезонные кофейные напитки — мятный мокко или имбирный латте, в больших порциях которых количество сахара может достигать 50 граммов и более.

Эксперты напоминают, что Американская ассоциация сердца рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 6% от суточной калорийности. Для мужчин это примерно 36 граммов, для женщин — около 25 граммов в день. Специалисты советуют учитывать содержание добавленного сахара и, по возможности, выбирать менее сладкие варианты напитков, чтобы уменьшить потенциальный риск для здоровья костей.

