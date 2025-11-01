Любимый напиток холодного времени оказался лучше упражнений: ученые доказали пользу для сердца

Какао / © Freepik

Реклама

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что чашка горячего какао, богатого флаванолами, способна поддерживать эластичность сосудов даже после нескольких часов без движения.

Об этом сообщило издание Dailymail.

В исследовании приняли участие 40 здоровых мужчин в возрасте 18-34 года. Одна группа употребляла напиток с высоким содержанием флаванолов, а вторая — какао, из которого эти соединения изъяли. После этого каждый участник сидел неподвижно в течение двух часов, пока специалисты с помощью ультразвука оценивали состояние артерий.

Реклама

Результаты показали, что даже регулярные тренировки не предотвращают снижение функции сосудов во время длительного сидения. Однако у тех, кто пил какао с флаванолами, артерии оставались гибкими, а кровообращение — стабильным.

Ученые объясняют: флаванолы стимулируют образование оксида азота, который расширяет сосуды и улучшает циркуляцию крови. Обычно малоподвижность снижает выработку этой молекулы, но какао помогает это предотвратить.

Доктор Катарина Рендейро, ведущий автор работы, отметила, что большинство людей проводит значительную часть дня сидя — на работе, в транспорте или дома. Это создает нагрузку на сосуды, даже если человек занимается спортом. По ее словам, продукты, богатые флаванолами, могут стать простым способом поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы в современном ритме жизни.

Ранее уже было доказано, что несколько часов без движения снижают способность артерий расширяться, особенно в ногах, что повышает риск сердечно-сосудистых болезней, гипертонии, ожирения и депрессии. Новое исследование британских учёных указывает на то, что одна чашка какао может частично компенсировать вред малоподвижной жизни.

Реклама

Кроме того, флаванолы содержатся не только в какао, но и в темном шоколаде (с содержанием какао 70% и более), зеленом и черном чае, винограде, яблоках и орехах.

Напомним, тыквы и кабачки способны впитывать вредные вещества из почвы. Ученые раскрыли механизм, который объясняет, как токсины попадают в плоды.