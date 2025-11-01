- Дата публикации
Любимый напиток холодного времени оказался лучше упражнений: ученые доказали пользу для сердца
Какао, которое обычно ассоциируется с уютом и теплом, оказалось настоящим спасителем для сосудов — оно нейтрализует вред малоподвижной жизни.
Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что чашка горячего какао, богатого флаванолами, способна поддерживать эластичность сосудов даже после нескольких часов без движения.
Об этом сообщило издание Dailymail.
В исследовании приняли участие 40 здоровых мужчин в возрасте 18-34 года. Одна группа употребляла напиток с высоким содержанием флаванолов, а вторая — какао, из которого эти соединения изъяли. После этого каждый участник сидел неподвижно в течение двух часов, пока специалисты с помощью ультразвука оценивали состояние артерий.
Результаты показали, что даже регулярные тренировки не предотвращают снижение функции сосудов во время длительного сидения. Однако у тех, кто пил какао с флаванолами, артерии оставались гибкими, а кровообращение — стабильным.
Ученые объясняют: флаванолы стимулируют образование оксида азота, который расширяет сосуды и улучшает циркуляцию крови. Обычно малоподвижность снижает выработку этой молекулы, но какао помогает это предотвратить.
Доктор Катарина Рендейро, ведущий автор работы, отметила, что большинство людей проводит значительную часть дня сидя — на работе, в транспорте или дома. Это создает нагрузку на сосуды, даже если человек занимается спортом. По ее словам, продукты, богатые флаванолами, могут стать простым способом поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы в современном ритме жизни.
Ранее уже было доказано, что несколько часов без движения снижают способность артерий расширяться, особенно в ногах, что повышает риск сердечно-сосудистых болезней, гипертонии, ожирения и депрессии. Новое исследование британских учёных указывает на то, что одна чашка какао может частично компенсировать вред малоподвижной жизни.
Кроме того, флаванолы содержатся не только в какао, но и в темном шоколаде (с содержанием какао 70% и более), зеленом и черном чае, винограде, яблоках и орехах.
