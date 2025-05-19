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- Здоровье
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Любимый напиток оказался спасителем мужской потенции: об этом мало кто знает
Исследования показали, что один из самых популярных напитков, который пьют практически все люди на планете, может оказывать благоприятное воздействие на мужскую потенцию.
Это кофе. Ученые говорят, что напиток способен нивелировать риск эректильной дисфункции у мужчин.
Если ежедневно выпивать по 2-3 чашки кофе, организм будет получать от 85 до 170 мг кофеина. Вещество в таких дозах является мощным стимулятором, поэтому помогает улучшить кровообращение и повышать уровень энергии. А также будет стимулировать выработку гормонов, которые крайне важны для сексуального здоровья мужчин.
За счет того, что кофеин расширяет сосуды и улучшает кровообращение, включая приток крови к органам малого таза, вещество играет ключевую роль в эрекции. К тому же, этот стимулятор способен снижать чувствительность к инсулину и легко стимулировать нервную систему, что также хорошо сказывается на мужской функции.
Впрочем, медики напоминают, что положительного эффекта можно достичь только при умеренном употреблении кофе. Чрезмерное количество напитка может, напротив, вызвать тревожность, бессонницу и отрицательно повлиять на общее самочувствие.