Любимый напиток оказался спасителем мужской потенции: об этом мало кто знает

Какой напиток положительно влияет на потенцию мужчин / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Это кофе. Ученые говорят, что напиток способен нивелировать риск эректильной дисфункции у мужчин.

Если ежедневно выпивать по 2-3 чашки кофе, организм будет получать от 85 до 170 мг кофеина. Вещество в таких дозах является мощным стимулятором, поэтому помогает улучшить кровообращение и повышать уровень энергии. А также будет стимулировать выработку гормонов, которые крайне важны для сексуального здоровья мужчин.

За счет того, что кофеин расширяет сосуды и улучшает кровообращение, включая приток крови к органам малого таза, вещество играет ключевую роль в эрекции. К тому же, этот стимулятор способен снижать чувствительность к инсулину и легко стимулировать нервную систему, что также хорошо сказывается на мужской функции.

Реклама

Впрочем, медики напоминают, что положительного эффекта можно достичь только при умеренном употреблении кофе. Чрезмерное количество напитка может, напротив, вызвать тревожность, бессонницу и отрицательно повлиять на общее самочувствие.