Любовь к белому вину чуть не убила женщину: как алкоголь провоцирует страшную болезнь

Злоупотребление белым вином привело к возникновению раковой опухоли. / © Unsplash

53-летняя Кэтрин Эллиот из Мельбурна годами жила в режиме «социального пьянства». Она не пила алкоголь каждый день, но на вечеринках не было «кнопки стоп» и легко выпивала бутылку белого вина и несколько коктейлей за вечер.

Ее историю борьбы и прозрения рассказывает Daily Mail.

«Я не была зависима, я просто напивалась»

Кэтрин выросла в культуре, где способность «перепить» друзей-мужчин считалась достижением.

«Я не была зависима от алкоголя, но у меня была социальная проблема с запойным пьянством… Мы пили, чтобы напиться», — вспоминает она.

Возвратный момент наступил в 2019 году во время семейного отпуска. После вечеринки из эспрессо-мартини она очнулась с травмой головы и стыдом перед детьми. В июле этого года она решила бросить пить навсегда.

Диагноз, которого боятся все женщины

Через 55 дней после отказа от алкоголя, стоя в душе, Кэтрин почувствовала внезапную мысль: «Проверь свое тело». Она нащупала большую шишку на груди.

Врачи поставили диагноз: рак молочной железы стадии 2B . Это была агрессивная форма, хотя у Кэтрин не было генетической предрасположенности к болезни.

Алкоголь и рак: смертельная связь

После диагноза Кэтрин принялась изучать информацию и была шокирована: доказательства связи между алкоголем и раком груди были безоговорочными.

«Я подумала: „Боже мой, почему я не знала этого раньше?“ Я говорила с другими женщинами, и они тоже не имели об этом представления», – говорит Эллиот.

Что говорит наука

Женщины, которые выпивают даже один стандартный бокал алкоголя в день, имеют на 7% более высокий риск развития рака груди по сравнению с непьющими.

Алкоголь расщепляется на ацетальдегид – токсичное химическое вещество, которое повреждает ДНК и позволяет раку развиваться.

Спиртное повышает уровень эстрогена , подпитывающий рост опухолей.

Сейчас Кэтрин в ремиссии и уже 6,5 лет ведет трезвый образ жизни, помогая другим женщинам побороть пагубную привычку.

