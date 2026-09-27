Любовь к сладкому оставляет след на лице: чем грозит "сахарное старение"

Избыток сахара в организме может ускорить старение кожи. / © Фото из открытых источников

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Чрезмерное потребление добавленного сахара обычно обсуждается в контексте лишнего веса, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако длительное повышенное потребление сахара может сказываться и на состоянии кожи — из-за медленного биологического процесса, который называется гликацией.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Что такое гликация

Гликация — это химическая реакция, при которой сахара в организме присоединяются к белкам. Для кожи особенно важно, что этот процесс может влиять на коллаген и эластин — белки, которые формируют ее структурную основу, обеспечивают упругость и помогают сохранять гладкость.

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В результате образуются так называемые конечные продукты гликации — AGE. Они могут изменять структуру и свойства белков, поэтому волокна коллагена и эластина становятся более жесткими и хрупкими, а их способность к восстановлению снижается.

Гликация является природной частью старения, поэтому в определенной степени происходит в организме каждого человека. В то же время образ жизни и состояние здоровья могут влиять на скорость накопления продуктов этого процесса.

Как сахар влияет на коллаген и эластин

Коллаген можно условно назвать внутренним каркасом кожи: он поддерживает ткани и помогает им сохранять структуру. Эластин отвечает за способность кожи растягиваться и возвращаться в исходное состояние.

Когда эти белки претерпевают изменения из-за гликации, их волокна могут терять часть гибкости. AGE также способны нарушать естественное обновление коллагена и способствовать воспалительным процессам.

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Поэтому кожа может постепенно терять упругость, а ее способность к восстановлению — снижаться. Такие изменения развиваются не после одного десерта, а постепенно в течение длительного времени.

Какие изменения могут появиться на коже

В обиходе проявления гликации иногда называют «сахарным обвисанием», однако это определение упрощено. Не существует специфического вида лица, пао которому можно было бы точно установить, что изменения кожи вызваны именно гликацией.

Среди возможных проявлений — постепенная потеря упругости и эластичности, появление или углубление морщин и мелких линий, неравномерность поверхности кожи. Лицо также может выглядеть более тусклым, а кожа более тонкой или, наоборот, более плотной на отдельных участках.

В то же время эти признаки характерны и для обычного старения. На состояние кожи могут одновременно влиять возраст, генетика, ультрафиолетовое излучение, курение, загрязнение воздуха и хронические воспалительные процессы.

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Один кусочек торта не приведет к морщинам.

Гликацию не следует воспринимать как мгновенную реакцию организма на сладости. Один десерт не приведет к внезапному обвисанию кожи или появлению новых морщинок.

Значения имеют прежде всего долговременные пищевые привычки. Рацион, в котором постоянно много добавленного сахара и рафинированных углеводов может способствовать регулярному повышению уровня глюкозы в крови, что создает условия для более активного образования AGE.

Особенно важен этот процесс для людей с постоянно повышенным уровнем сахара в крови. В то же время это не означает, что для сохранения молодости кожи нужно полностью отказываться от всех углеводов — речь идет прежде всего об умеренности добавленного сахара и рафинированных продуктов.

Сахар — не единственная причина старения кожи

Несмотря на популярность теории о «сахарном старении», состояние кожи нельзя объяснить одним фактором. Ультрафиолетовое излучение также повреждает коллаген, эластин и клетки кожи.

Воздействовать на процесс могут и табачный дым, загрязнение воздуха, генетические особенности, общее состояние здоровья и хронические воспалительные процессы. Именно поэтому два человека одного возраста могут иметь кожу, которая стареет с разной скоростью.

Гликация также является естественной частью старения и не означает, что человек обязательно питается неправильно. Речь идет скорее о факторах, которые при определенных условиях могут ускорять этот процесс.

Как можно замедлить гликацию

Полностью остановить гликацию невозможно, однако часть факторов, которые могут ускорять ее, можно контролировать. Одно из ключевых мер — защита кожи от ультрафиолета. В источнике также отмечается важность сбалансированного питания, ограничение добавленного сахара и рафинированных углеводов.

Полезными для общего состояния организма могут быть регулярная физическая активность, достаточный сон и отказ от курения. Если у человека диабет или другое состояние, связанное с длительным повышением уровня глюкозы в крови, важным остается его надлежащее лечение.

Косметические средства могут поддерживать состояние кожи, но они не способны просто удалить уже сформировавшиеся AGE. Средства с антиоксидантами, в частности витамином С, могут помогать защищать кожу от окислительного стресса, а ретиноиды стимулировать обновление клеток и поддерживать образование коллагена.

В то же время улучшение внешнего вида кожи не означает, что сам процесс гликации удалось повернуть назад. Пока нет доказанного способа полностью устранить уже сложившиеся AGE, поэтому основное внимание уделяется уменьшению факторов, которые могут способствовать их дальнейшему накоплению.

Напомним, ученые выяснили, что дети, потреблявшие меньше сахара в первые годы жизни, во взрослом возрасте могли иметь лучшие показатели здоровья и значительно более низкий риск развития некоторых видов рака. В частности, вероятность рака печени у этой группы была на 69% ниже, чем у людей, не испытавших ограничений в потреблении сахара.

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