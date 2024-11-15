Люди, которые имеют на своем подоконнике это комнатное растение, реже болеют

Комнатные цветы – это не только украшение для дома, некоторые из них имеют большую пользу для нашего здоровья.

Это герань. Она достаточно неприхотливое растение и не нуждается в каком-то особом уходе. Наверное, у каждой украинской хозяйки есть на подоконнике этот цветок. Однако растение еще крайне полезно для здоровья органов дыхания. Рассказываем, ссылаясь на материал Ukr.Media, какая польза герани для органов дыхания.

Какие полезные свойства герани для здоровья дыхательных путей

Очищает воздух. Цветок выделяет в атмосферу полезные фитонциды, которые очищают его от болезнетворных бактерий и различных вирусов. Если есть астма, бронхит или хронический кашель, герань обязательно следует держать на подоконнике.

Цветок выделяет в атмосферу полезные фитонциды, которые очищают его от болезнетворных бактерий и различных вирусов. Если есть астма, бронхит или хронический кашель, герань обязательно следует держать на подоконнике. Антибактериальные свойства. Это комнатное растение имеет эфирные масла, которые прекрасно справляются с патогенами, вызывающими воспаление органов дыхания. Даже просто вдыхая аромат герани, можно в разы снизить риск заболевания гриппом и простудой.

Это комнатное растение имеет эфирные масла, которые прекрасно справляются с патогенами, вызывающими воспаление органов дыхания. Даже просто вдыхая аромат герани, можно в разы снизить риск заболевания гриппом и простудой. Противовоспалительный эффект. Герань помогает облегчить симптомы воспаления, уменьшить раздражение органов дыхания. Цветок будет чрезвычайно полезен тем, кто имеет хронические болезни дыхательных путей.

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