Люди с какой группой крови живут дольше - исследование

С одной из групп крови люди живут гораздо дольше и считаются более стойкими к разным заболеваниям.

Об этом пишет портал medicina.ua.

Как отмечается, исследования показали, что группа крови человека может влиять на его состояние здоровья. Например: люди со II (А) группой менее устойчивы к малярии, чем другие.

"Долгосрочные исследования доказали, что именно I(0) группа считается самой сильной. Ее представители реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями памяти и даже от некоторых видов рака желудка и поджелудочной железы. Именно такая стойкость позволяет людям с 1 группой крови жить дольше. Согласно исследованиям, I группа содержит меньше молекул, вызывающих свертываемость крови. А это полезно для сердца и мозга", – говорится в исследовании.

Там также отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания часто приводят к психическим заболеваниям.

Напомним, что у мужчины диагностирована болезнь Паркинсона в 21 год. Он назвал первый симптом.

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