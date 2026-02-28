Люди, живущие в горах, реже болеют диабетом: ученые выяснили причину

Гори / © unsplash.com

Жизнь на большой высоте может уменьшать риск развития диабета — к такому выводу пришли исследователи, которые выяснили, что эритроциты в условиях недостатка кислорода начинают активно «поглощать» глюкозу из крови. Новые данные дают шанс на инновационные методы лечения и уже протестированы на мышах.

Об этом сообщило издание BBC Science Focus.

Люди, живущие на высотах более 1500 метров, в среднем на 12% реже болеют диабетом, чем жители низин. Долгое время механизм этого явления оставался непонятным. Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало: во время гипоксии организм вырабатывает больше эритроцитов, а сами клетки меняют поведение и начинают работать как «глюкозные губки».

Команда проверила гипотезу на мышах, создав условия с низким содержанием кислорода. Оказалось, что эритроциты, лишенные кислорода, активно поглощают глюкозу и превращают ее в соединение, которое помогает им легче отдавать кислород тканям. По словам руководителя работы, доктора Йоланды Марти-Матеос из Института Гладстона, именно такие эритроциты имеют больше транспортеров глюкозы, чем обычные клетки крови.

На основе этого механизма исследователи разработали экспериментальный препарат HypoxyStat, который «имитирует» эффект недостатка кислорода без реальной гипоксии. В тестах на мышах лекарство полностью нормализовало уровень глюкозы в крови и сработало эффективнее существующих средств противодиабетической терапии.

«Нужно еще много работы, прежде чем что-то из этого дойдет до пациентов, но биологические данные действительно обнадеживающие», — отметила старший автор исследования, доктор Иша Джайн.

