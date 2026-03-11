Магические грибы помогут избавиться от вредной привычки: что выяснили ученые

Псилоцибиновые грибы / © pinterest.com

Реклама

Терапия с использованием псилоцибина, психоактивного вещества так называемых «магических грибов», эффективнее помогает людям избавиться от табачной зависимости и окончательно бросить курить.

Об этом сообщает журнал JAMA Network Open со ссылкой на исследование американских ученых.

Эксперимент, участниками которого были 82 психически здоровых человека со средним возрастом 47,6 года, обнаружил, что применение псилоцибина имеет гораздо больший эффект, чем стандартное лечение с никотиновыми пластырями и психотерапией.

Реклама

Полный цикл наблюдения, включая контроль за шесть месяцев, прошли 68 добровольцев, которых разделили на две группы. 35 человек получили терапию с псилоцибином под медицинским наблюдением, а 33 — стандартное лечение: 13-недельную когнитивно-поведенческую терапию в сочетании с никотиновым пластырем.

Через полгода оказалось, что среди участников, принимавших псилоцибин, у 17 человек биохимические испытания не обнаружили следов курения в течение длительного времени. В группе с никотиновыми пластырями такого результата достигли лишь четыре человека.

Исследователи отмечают, что участники эксперимента были заядлыми курильщиками: в среднем они выкуривали 15,7 сигарет в день и уже делали около шести неудачных попыток отказаться от курения.

Существенных побочных эффектов у людей, получивших псилоцибин, не зафиксировали. Во время сеанса пациенты находились под наблюдением врачей.

Реклама

Исследователи считают, что терапия с псилоцибином может приводить к длительному отказу от курения почти в половине случаев. Это значительно выше показателей стандартной антиникотиновой терапии.

При этом ученые подчеркивают: подобные эксперименты должны проводиться только под медицинским контролем.

Напомним, ранее исследователи установили, что некоторые полиамины, которые могут замедлять старение, способны способствовать росту раковых клеток.