Магические превращения дорогих продуктов в бюджетные: эксперт назвала топ-5 полезных заменителей

Польза для организма так же высока, а цена ниже.
Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова, добавляет немного волшебства в рацион.
Топ-5 продуктов-заменителей
Семгу или форель можно заменить скумбрией
Источник белка, жиров, особенно Омега-3 жирных кислот, йода, калия, фосфора, кальция, цинка.
Миндаль заменит грецкий орех
Источник белка, жирных кислот, клетчатки, кальция, йода, калия, фосфора.
Гречку – перловая крупа
Источник углеводов, белка, клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия, серы.
Чечевицу заменит гороховая крупа
Источник сложных связанных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов, таких как натрия, селена, цинка, марганца, кальция, меди, фосфора, магния, железа и калия.
Рукола – петрушка
Источник клетчатки и разных микроэлементов: фолиевая кислота, витамины С, А, К, витамины группы В, железо, кальций, медь, калий, магний, фосфор, цинк.
Украинская врачебница-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.