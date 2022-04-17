Магические превращения дорогих продуктов в бюджетные: эксперт назвала топ-5 полезных заменителей

Польза для организма так же высока, а цена ниже.

Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова, добавляет немного волшебства в рацион.

Топ-5 продуктов-заменителей

Семгу или форель можно заменить скумбрией

Источник белка, жиров, особенно Омега-3 жирных кислот, йода, калия, фосфора, кальция, цинка.

Миндаль заменит грецкий орех

Источник белка, жирных кислот, клетчатки, кальция, йода, калия, фосфора.

Гречку – перловая крупа

Источник углеводов, белка, клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия, серы.

Чечевицу заменит гороховая крупа

Источник сложных связанных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов, таких как натрия, селена, цинка, марганца, кальция, меди, фосфора, магния, железа и калия.

Рукола – петрушка

Источник клетчатки и разных микроэлементов: фолиевая кислота, витамины С, А, К, витамины группы В, железо, кальций, медь, калий, магний, фосфор, цинк.

Украинская врачебница-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.

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