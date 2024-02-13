Мальчик проглотил 20 магнитов: врачи Охматдета спасли ребенка (фото)

На первом же рентген-снимке специалисты увидели в пищеварительном канале ребенка целую группу посторонних тел. Оказалось, что это магнитный конструктор.

Врачи НДСБ "Охматдет" спасли мальчика, проглотившего 20 магнитов игрушечного конструктора. Ребенку провели неотложную операцию.

Об этом сообщили на Facebook-странице НДСБ "Охматдет".

К медикам обратились родители мальчика и сообщили о его жалобах на боль в животе. Специалисты отделения экстренной медицинской помощи провели осмотр и собрали анамнез, после чего направили ребенка на инструментальное обследование.

На первом же рентген-снимке специалисты увидели, что в пищеварительном канале ребенка есть целая группа посторонних тел. Оказалось, что это магнитный конструктор: 20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, но были соединены между собой.

Консилиум врачей решил провести срочную операцию, ведь каждый час ожидания мог ухудшить состояние мальчика.

"Отличие магнитов от других посторонних тел, которые могут проглотить дети, заключается в их притягивании друг к другу и защемлении тканей. Как следствие, возникают зоны некроза (омертвения), перфорации полых органов, желудочно-кишечные непроходимости", — обратили внимание в Охматдете.

Врачи Охматдета спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов/Фото: НДСБ Охматдет

В ходе операции медикам удалось захватить первый магнит и вытащить его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора. Однако один магнит остался, специалисты не могли удалить его эндоскопически, поэтому за дело взялись хирурги. Они провели лапаротомию и тщательную ревизию органов брюшной полости. Хирурги нашли пять перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Все отверстия были закрыты, а магнит удален.

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Врачи Охматдета спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов/Фото: НДСБ Охматдет

В настоящее время ребенок проходит послеоперационный курс лечения и реабилитации.

Медики также дали совет, как действовать в случае, если ваш ребенок что-то проглотил или поперхнулся.

"Не пытайтесь достать предмет самостоятельно, не вызывайте у ребенка рвоту и не кормите его. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!" – отметили в Охматдете.

Напомним, ранее в Днепре медики спасли мальчика, находившегося в состоянии клинической смерти. За жизнь ребенка боролись 77 минут.

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