Мальчику грозит пожизненная инвалидность после того, как учитель заставил его приседать

У 13-летнего китайского мальчика диагностировали рабдомиолиз, состояние, угрожающее жизни, после того, как в летнем лагере его заставили сделать 1000 приседаний в качестве наказания.

Об этом сообщает Oddity Central.

Мама-одиночка Лу из города Цзинин, что в китайской провинции Шаньдун, недавно рассказала трагическую историю о том, как ее сын-подросток подвергся телесному наказанию, которое угрожало оставить его инвалидом на всю жизнь. Все произошло прошлым летом, когда мальчика записали в 7-дневный лагерь, где он мог общаться с другими детьми и заниматься физическими упражнениями. Все было хорошо до дня выпуска, когда родители получили фотографии с церемонии, на которых у их сына были заметны красные глаза и грустное выражение лица. Отец заметил, что одна из ног мальчика выглядит странно, но когда они спросили о нем организаторов лагеря, им ответили, что все хорошо. Лишь когда они поехали за ним, то поняли всю серьезность ситуации. Их 13-летний мальчик ждал их на табурете, потому что едва держался на ногах.

Расспросив сына, родители узнали, что перед выпускным вечером один из учителей поймал его за разговором с другими детьми во время муштры и приказал ему сделать 1000 приседаний в качестве наказания. После 200 приседаний он упал на землю от боли в мышцах, но вместо того, чтобы помочь ему, учитель толкнул его ногой и оставил корчиться на полу от боли. Ему помогли подняться с пола и усадили на стул.

Когда 13-летний мальчик пожаловался на сильную боль, его отец попросил одного из преподавателей лагеря сопровождать его в ближайшую больницу, чтобы проверить его ноги, и они поехали в местную народную больницу округа Цзясян, где ему поставили диагноз "простое растяжение мышц" и дали мазь. Однако в последующие дни ноги мальчика болели так сильно, что он не мог ни ходить, ни даже спать ночью, поэтому родители увезли его в больницу при Цзининском медицинском колледже, где врачи поставили ему диагноз рабдомиолиз.

Мальчику грозит инвалидность из-за наказания учителя

Рабдомиолиз – это опасное для жизни состояние, обычно вызываемое высокоинтенсивными физическими упражнениями в течение короткого периода времени. Он приводит к быстрому разрушению скелетных мышц и, если его не лечить, может поразить печень и почки. В случае с мальчиком состояние было вызвано большим количеством приседаний. Ситуация была столь серьезной, что врач немедленно пересадил его в колесное кресло.

После 13 дней лечения в больнице при Цзининском медицинском колледже подростка выписали, но он так и не поправился полностью. Сейчас в свои 14 лет неназванный мальчик все еще не может вести нормальный образ жизни и, скорее всего, никогда не сможет заниматься серьезными физическими нагрузками. Его мышцы ног атрофированы, у него повреждены печень и почки.

Лу рассказала, что после ужасного испытания, которое пережил их сын, они попытались поговорить с организаторами лагеря о физическом насилии, которому подвергся их ребенок. Хотя сначала все отрицали какие-либо правонарушения, когда другие дети подтвердили его рассказ, они признались в телесном наказании. После переговоров между родителями и организаторами лагеря было достигнуто мировое соглашение, и продолжаются юридические процедуры.

Напомним, из-за видео с TikTok 8-летний мальчик во Львове вставил себе в анус деталь Lego. Во время осмотра пациента, которого в больницу доставили родители, было обнаружено повреждение слизистой толстой кишки.

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