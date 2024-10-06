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Мальчику грозит пожизненная инвалидность после того, как учитель заставил его приседать

Мальчику грозит пожизненная инвалидность после того, как учитель заставил его приседать

Мальчику грозит пожизненная инвалидность после того, как учитель заставил его приседать

Мальчику грозит инвалидность из-за наказания учителя / Фото: Freepik

Ребенку придумали наказание в виде 1000 приседаний.

У 13-летнего китайского мальчика диагностировали рабдомиолиз, состояние, угрожающее жизни, после того, как в летнем лагере его заставили сделать 1000 приседаний в качестве наказания.

Об этом сообщает Oddity Central.

Мама-одиночка Лу из города Цзинин, что в китайской провинции Шаньдун, недавно рассказала трагическую историю о том, как ее сын-подросток подвергся телесному наказанию, которое угрожало оставить его инвалидом на всю жизнь. Все произошло прошлым летом, когда мальчика записали в 7-дневный лагерь, где он мог общаться с другими детьми и заниматься физическими упражнениями. Все было хорошо до дня выпуска, когда родители получили фотографии с церемонии, на которых у их сына были заметны красные глаза и грустное выражение лица. Отец заметил, что одна из ног мальчика выглядит странно, но когда они спросили о нем организаторов лагеря, им ответили, что все хорошо. Лишь когда они поехали за ним, то поняли всю серьезность ситуации. Их 13-летний мальчик ждал их на табурете, потому что едва держался на ногах.

Расспросив сына, родители узнали, что перед выпускным вечером один из учителей поймал его за разговором с другими детьми во время муштры и приказал ему сделать 1000 приседаний в качестве наказания. После 200 приседаний он упал на землю от боли в мышцах, но вместо того, чтобы помочь ему, учитель толкнул его ногой и оставил корчиться на полу от боли. Ему помогли подняться с пола и усадили на стул.

Когда 13-летний мальчик пожаловался на сильную боль, его отец попросил одного из преподавателей лагеря сопровождать его в ближайшую больницу, чтобы проверить его ноги, и они поехали в местную народную больницу округа Цзясян, где ему поставили диагноз "простое растяжение мышц" и дали мазь. Однако в последующие дни ноги мальчика болели так сильно, что он не мог ни ходить, ни даже спать ночью, поэтому родители увезли его в больницу при Цзининском медицинском колледже, где врачи поставили ему диагноз рабдомиолиз.

Мальчику грозит инвалидность из-за наказания учителя / ©
Мальчику грозит инвалидность из-за наказания учителя

Рабдомиолиз – это опасное для жизни состояние, обычно вызываемое высокоинтенсивными физическими упражнениями в течение короткого периода времени. Он приводит к быстрому разрушению скелетных мышц и, если его не лечить, может поразить печень и почки. В случае с мальчиком состояние было вызвано большим количеством приседаний. Ситуация была столь серьезной, что врач немедленно пересадил его в колесное кресло.

После 13 дней лечения в больнице при Цзининском медицинском колледже подростка выписали, но он так и не поправился полностью. Сейчас в свои 14 лет неназванный мальчик все еще не может вести нормальный образ жизни и, скорее всего, никогда не сможет заниматься серьезными физическими нагрузками. Его мышцы ног атрофированы, у него повреждены печень и почки.

Лу рассказала, что после ужасного испытания, которое пережил их сын, они попытались поговорить с организаторами лагеря о физическом насилии, которому подвергся их ребенок. Хотя сначала все отрицали какие-либо правонарушения, когда другие дети подтвердили его рассказ, они признались в телесном наказании. После переговоров между родителями и организаторами лагеря было достигнуто мировое соглашение, и продолжаются юридические процедуры.

Напомним, из-за видео с TikTok 8-летний мальчик во Львове вставил себе в анус деталь Lego. Во время осмотра пациента, которого в больницу доставили родители, было обнаружено повреждение слизистой толстой кишки.

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