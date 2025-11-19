Малоизвестная болезнь кожи, разрушающая жизнь: как ее преодолеть

Кожа / © Credits

Эта болезнь кожи может появиться из ниоткуда и поражает тысячи людей. Многие путают ее с акне или розацеа, но периоральный дерматит – это «нечестивый гибрид трех болезней». Эксперт Николь Грей рассказала о своем болезненном опыте и о том, что действительно помогло.

Об этом пишет Daily Mail.

Периоральный дерматит (ПД) – это заболевание кожи, которое часто ошибочно принимают за другие проблемы. Он поражает в большинстве своем женщин в возрасте от 20 до 45 лет, начиная с загадочного скопления маленьких прыщиков, медленно распространяющихся вокруг рта, носа и подбородка.

В отличие от акне, ПД не оставляет шрамов, но имеет другую неприятную особенность:

Кожа начинает гореть, чесаться и стягиваться, «словно кто-то массирует лицо наждачной бумагой».

Многие терапевты ошибочно принимают его за обычную сыпь и назначают местные стероидные кремы, такие как гидрокортизон, только ухудшающий состояние.

«Мое лицо выглядело как подгоревшая пицца после курса стероидного крема – временное облегчение сменилось обострением с силой малыша, которому отказали в игрушках», – делится Николь Грей.

Николь Грей рассказала о главных триггерах, ухудшающих состояние. Главным врагом, усиливающим воспаление, являются насыщенные смягчающие средства и стероиды .

Главные триггеры, которые следует исключить:

Стероидные кремы (гидрокортизон).

Тяжелые продукты: густые увлажняющие кремы, бальзамы, растительные масла, вазелин.

Ароматизированные средства и эксфолианты.

Стресс.

Через две недели неэффективного лечения стероидами, Грей обратилась к дерматологу приватно. Уже через пять минут разговора ей поставили точный диагноз: периоральный дерматит.

Лечение состояло из двух этапов:

Диета для кожи: Немедленное прекращение использования всех любимых, но тяжелых и душистых средств. Упрощение ухода к минимуму. Медикаментозное лечение: Назначен 12-недельный ежедневный курс перорального Тетрализала (300 мг) и большой флакон очищающего средства Dermol 500 (заменитель мыла без запаха).

9 способов победить периоральный дерматит

Чтобы держать заболевание под контролем, дерматологи советуют соблюдать жесткие правила. Жизнь с ПД требует постоянного контроля, поскольку это не разовая сыпь.

Откажитесь от гидрокортизона – он дает лишь кратковременное облегчение. Минимум средств: мягкая очистка, легкий крем, минеральный SPF. Никаких густых кремов, растительных масел или бальзамов. Используйте только неароматизированные формулы. Попытайтесь вариант без фтора, если подозреваете, что он является причиной. Установите эксфолиацию на паузу. Никаких скрабов, кислот или ретиноидов. Не трогайте и не ковыряйте пораженные участки, это распространяет бактерии. В разгар обострения макияж удерживает тепло и бактерии. Местные препараты (метронидазол, азелаиновая кислота) или краткий курс пероральных антибиотиков.

Для облегчения рекомендуют увлажнять кожу, избегать горячего душа, выбирать натуральные ткани и применять антигистаминные средства. Если зуд длится более двух недель, сопровождается лихорадкой, гнойниками или нарушает сон, следует обратиться к дерматологу, ведь симптом может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем.