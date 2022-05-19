Малыши в вышиванках: новорожденные украинцы из прифронтовых регионов позировали в нарядных сорочках (фото)

Малыши в вышиванках: новорожденные украинцы из прифронтовых регионов позировали в нарядных сорочках (фото)

Вышиванки будут служить оберегом для новорожденных украинцев.

Новорожденным украинцам в прифронтовых регионах подарили праздничные вышиванки.

Об этом сообщили и добавили фото специалисты Минздрава.

Первые вышитые рубашки получили около 500 малышей, родившихся накануне праздника во фронтовых и прифронтовых регионах Украины.

В частности, в Сумской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Запорожской областях.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

"Во время, когда наше государство уже третий месяц подряд противостоит вооруженной агрессии РФ, вышиванка стала своеобразным "генетическим кодом" украинцев и символом нашей будущей победы", — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и важная часть культуры украинского народа.

Именно поэтому знать о существовании такого события, как День вышиванки, должен каждый украинец. Читайте в материале ТСН.ua, когда эта дата и какая у нее история.

Читайте также: