Мама обнаружила редкий рак у сына, используя только вспышку камеры телефона

Мама четырех детей из Великобритании рассказала, что ей удалось обнаружить редкий рак у ее маленького сына с помощью вспышки на камере телефона.

Об этом пишет nypost.com.

40-летняя Сара Хеджес готовила ужин в ноябре в 2022 году, когда она посмотрела на своего трехмесячного сына Томаса и заметила "белое свечение" в его глазах.

Хеджес сказала, что он отражал свет "как кошачий глаз", поэтому она использовала свой телефон, чтобы сделать фото со вспышкой, чтобы посмотреть, сможет ли она увидеть это снова.

Томас / Фото: CHECT/SWNS

"Я больше не могла этого видеть, поэтому спросила, было ли это просто освещение", — сказала SWNS Хеджес, сотрудница службы поддержки из Джиллингема, Кент. "Это крутилось у меня в голове, поэтому на следующий день я перемещала Томаса по разным комнатам рядом с освещением и, наконец, увидела это снова", — добавила она.

Хеджес обратилась к Google – результаты показали, что у Томаса может быть рак, поэтому она показала фотографии врачу. По словам мамы, врач не выглядел обеспокоенным, но все равно направил мальчика в другую больницу. Томасу действительно поставили диагноз ретинобластома, редкая и агрессивная форма рака глаза, поражающая младенцев и детей младшего возраста.

Томас / Фото: CHECT/SWNS

Ребенка направили в Королевскую лондонскую больницу — с ноября 2022 года он прошел шесть курсов химиотерапии. После борьбы с сепсисом он завершил последний курс химиотерапии 6 апреля в 2023 году и позвонил в колокольчик 10 мая в 2023 году.

Хеджес сказала, что Томас хорошо поправляется. Она описывает его как "дерзкого маленького мальчика". У женщины еще трое детей: 21-летняя Бет, 16-летний Диллан и восьмилетний Лукас.

Сара Хеджес с сыном / Фото: CHECT/SWNS

Фонд детского рака глаз (CHECT) сообщает, что признаки ретинобластомы содержат белое свечение, которое может появляться только при определенном освещении, или косоглазие, а также изменение внешнего вида глаза или отечный глаз. Часто присутствует только один признак или симптом.

Напомним, ученые создали суперреалистические протезы глаз за рекордно короткое время. Их можно распечатать на 3D-принтере.

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