Мама обнаружила редкий рак у сына, используя только вспышку камеры телефона

Она заметила это случайно.
Мама четырех детей из Великобритании рассказала, что ей удалось обнаружить редкий рак у ее маленького сына с помощью вспышки на камере телефона.
Об этом пишет nypost.com.
40-летняя Сара Хеджес готовила ужин в ноябре в 2022 году, когда она посмотрела на своего трехмесячного сына Томаса и заметила "белое свечение" в его глазах.
Хеджес сказала, что он отражал свет "как кошачий глаз", поэтому она использовала свой телефон, чтобы сделать фото со вспышкой, чтобы посмотреть, сможет ли она увидеть это снова.
"Я больше не могла этого видеть, поэтому спросила, было ли это просто освещение", — сказала SWNS Хеджес, сотрудница службы поддержки из Джиллингема, Кент. "Это крутилось у меня в голове, поэтому на следующий день я перемещала Томаса по разным комнатам рядом с освещением и, наконец, увидела это снова", — добавила она.
Хеджес обратилась к Google – результаты показали, что у Томаса может быть рак, поэтому она показала фотографии врачу. По словам мамы, врач не выглядел обеспокоенным, но все равно направил мальчика в другую больницу. Томасу действительно поставили диагноз ретинобластома, редкая и агрессивная форма рака глаза, поражающая младенцев и детей младшего возраста.
Ребенка направили в Королевскую лондонскую больницу — с ноября 2022 года он прошел шесть курсов химиотерапии. После борьбы с сепсисом он завершил последний курс химиотерапии 6 апреля в 2023 году и позвонил в колокольчик 10 мая в 2023 году.
Хеджес сказала, что Томас хорошо поправляется. Она описывает его как "дерзкого маленького мальчика". У женщины еще трое детей: 21-летняя Бет, 16-летний Диллан и восьмилетний Лукас.
Фонд детского рака глаз (CHECT) сообщает, что признаки ретинобластомы содержат белое свечение, которое может появляться только при определенном освещении, или косоглазие, а также изменение внешнего вида глаза или отечный глаз. Часто присутствует только один признак или симптом.
Напомним, ученые создали суперреалистические протезы глаз за рекордно короткое время. Их можно распечатать на 3D-принтере.
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