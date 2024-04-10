Мама перенесла две интенсивные химиотерапии и узнала, что у нее никогда не было рака – фото

Мама двоих детей утверждает, что она прошла "очень интенсивную" химиотерапию только для того, чтобы узнать, что у нее никогда не было рака.

Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя Лиза Монк из Колледж-Стейшн, штат Техас, сначала обратилась в больницу в 2022 году из-за боли в желудке, которая, как она подозревала, была связана с камнями в почках.

Тесты, проведенные во время визита, обнаружили два камня в почках, а также опухоль на селезенке.

В январе в прошлом году преподавательнице сделали успешную операцию по удалению новообразования, но именно тогда события приобрели другое развитие.

Лиза Монк / Фото: Kennedy News and Media

Монк утверждает, что селезенку послали на исследования в три различных патологических лаборатории, прежде чем наконец-то прислали в четвертую лабораторию, где она дала положительный результат на редкую и неизлечимую форму рака, которая называется светоклеточная ангиосаркома, сообщает Mirror.

Ангиосаркома – тип рака, который образуется на выстилке кровеносных и лимфатических сосудов, согласно данным клиники Майо.

Несмотря на доступные методы лечения ангиосаркома считается болезнью с плохим прогнозом независимо от возраста или пола.

"Это был тип рака кровеносных сосудов, обнаруженный в селезенке, и врач сказал мне, что самое оптимистичное, что он может сказать, это дать мне 15 месяцев жизни", — рассказала Монк. "Это было темное время".

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Мать, по понятным причинам расстроенная ужасной новостью, в конце концов, была вынуждена сообщить своему мужу и двум маленьким детям о диагнозе.

"Я не сказала им, что это смертельная болезнь или что мне осталось всего 15 месяцев, я просто сказала, что все плохо, но я постараюсь бороться", — вспомнила она. "Мой старший сын воспринял это тяжелее всего. Моя маленькая девочка очень хорошо скрывала свои чувства, но я узнала от ее учительницы, что она очень переживает из-за этого в школе".

Лиза с мужем и детьми / Фото: Kennedy News and Media

Монк объяснила, что дальше был "агрессивный" режим химиотерапии. Ее отправили в онкологическую больницу, и в марте в 2023 году она прошла первый курс химиотерапии.

Женщина лечилась от рака, которого у нее на самом деле не было / Фото: Kennedy News and Media

После того, как она потеряла все волосы, Монк объяснила, что прошла второй раунд терапии, после которой у нее началась рвота, а кожа стала "серебристой".

Лиза Монк / Фото: Kennedy News and Media

"Это было очень темное время. Я писала прощальные письма и письма внукам, которых никогда не увижу, и о свадьбах, на которых никогда не буду присутствовать".

Женщина лечилась от рака, которого у нее на самом деле не было / Фото: Kennedy News and Media

Но на плановом приеме в апреле следующего месяца Монк получила еще более шокирующую новость: у нее никогда не было рака.

Ее врач объяснил, что патологоанатомический отчет был ошибочным.

"Сначала я увидела медсестру, и она просто расспросила меня о моих симптомах, а во время разговора прокручивала информацию на компьютере", – поделилась женщина. "Вдруг она просто замолчала и сделала такое выражение лица. Она повернулась ко мне, выглядела совершенно испуганно и сказала, что ей нужно позвать врача, а потом выбежала из комнаты. Она оставила меня наедине примерно на 15 минут, а потом вернулся врач, сказал мне много медицинских терминов, а потом сказал, что у меня нет рака.

Женщина лечилась от рака, которого у нее на самом деле не было / Фото: Kennedy News and Media

Сначала Монк была смущена, и думала, что это хорошо, что ее химиотерапия работает, но потом поняла, что все это было ужасающей ошибкой.

"Врач сказал мне, что у меня никогда не было рака. В тот момент я выглядела так, будто у меня рак, и я чувствовала, что у меня рак, потому что меня тошнило и моя кожа была серебристой из-за химиотерапии", — сказала Монк.

Женщина лечилась от рака, которого у нее на самом деле не было / Фото: Kennedy News and Media

К тому же, по словам матери, врач поздравил ее вместо того, чтобы извиниться за вопиющую ошибку.

"Врач поздравил меня, и это меня очень задело. Тогда я была шокирована, но сейчас я чувствую, что более уместным ответом было бы "извините". Я попросила копию патологоанатомического отчета и нашла коридор, чтобы позвонить мужу и сообщить ему новость".

Но на этом ошибка не кончается. Монк утверждает, что, просмотрев дома отчет о патологии, она поняла, что он был датирован месяцем раньше – это значит, что больница владела информацией до ее второго курса химиотерапии, но просто не прочла отчет до ее визита на прием.

Женщина лечилась от рака, которого у нее на самом деле не было / Фото: Kennedy News and Media

"Я проходила химиотерапию в это время, и они могли бы сказать мне об этом месяцем раньше, и я бы избежала второго курса химиотерапии, если бы они потрудились прочитать свой собственный отчет о патологии", — добавила Монк. "После того, как мне сказали, что у меня нет рака, мне пришлось подождать несколько дней, а потом мне подтвердили, что это не рак, после обсуждения со всеми врачами. В конце концов, они определили, что моя селезенка собиралась разорваться, поэтому на ней и появилось уплотнение. Это была просто активность кровеносных сосудов и никакого рака в ней не было.

Сейчас, спустя год, Монк говорит, что она и ее семья все еще сталкиваются с психологическими, эмоциональными и финансовыми последствиями ужасной ошибки больницы. По ее словам, они все еще оплачивают счета. Несмотря на то, что это была вина больницы, Монк говорит, что она не смогла добиться отмены ни одного из счетов.

Лиза Монк / Фото: Kennedy News and Media

"Я также все еще выглядела, будто у меня был рак. Я была громоздкой и не выглядела здорово. Это было ежедневным напоминанием о том, что мы все это пережили. Через год после того, что со мной произошло, я разъярена. Они разрушили мое здоровье, и мои внутренности сварились", — сказала Монк. "Мне грустно за своих детей, что им пришлось пережить что-то подобное в их жизни, когда они думали, что потеряют маму. Я не могу забрать это у них. Я знаю, что на бумаге это выглядит всего несколько месяцев моей жизни, но мне показалось, что это была целая жизнь".

Напомним, медики сделали аборт не той женщине в результате ужасной путаницы. Она была на четвертом месяце беременности.

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