Мама умерла на глазах у двоих детей после укуса домашнего хомяка

Она не дошла до медучреждения.

Женщина умерла на глазах у двоих детей после того, как ее укусил домашний хомяк.

Об этом сообщает Metro.

38-летняя гражданка Колумбии потеряла сознание возле медицинского центра неподалеку от своего дома в Испании, куда она направлялась с двумя детьми в возрасте 17 и 11 лет, чтобы получить медицинскую помощь после укуса.

Женщина упала в нескольких метрах от входной двери больницы. Медицинские работники поспешили оказать ей помощь и попытались реанимировать ее, но не смогли спасти ее жизнь.

Полиция оцепила зону, прежде чем ее тело забрали на вскрытие. Неизвестно, произошло ли вскрытие, но его результаты в Испании обычно не обнародуются. Местный суд координирует расследование ее смерти.

В редких случаях бешенство и бактериальные инфекции могут передаваться через укус инфицированного хомяка. Владельцам животных рекомендуется промыть рану, чтобы снизить риск возникновения любых проблем.

В прошлом были сообщения о людях с аллергией, которые попадали в больницу с серьезными проблемами дыхания после укусов хомяков. Неизвестно, была ли у женщины аллергия на хомяков.

Напомним, 7-летняя девочка потеряла глаз из-за вейпа. Стало известно, что произошло.

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