Мама заметила странные изменения у дочери: врачи обнаружили 11-сантиметровую опухоль у 4-летней девочки

У 4-летней девочки обнаружили 11-сантиметровую опухоль почки. Фото: скриншот из видео tiktok.com/@kcullenx

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У четырёхлетней Айлы Каллен из Сиднея в Австралии диагностировали опухоль Вильмса — рак почки. До постановки диагноза у девочки в течение длительного времени наблюдались различные симптомы, а её мама также заметила необычные изменения в поведении дочери.

Об этом сообщило издание Mirror.

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В течение 2025 года родители Айлы всё чаще замечали изменения в её самочувствии. Девочка время от времени жаловалась на боли в животе, страдала от запоров и вздутия живота, у нее появлялись крапивница и сыпь. Она также стала быстрее уставать, дольше спала по утрам, а её поведение постепенно изменилось: обычно энергичный и общительный ребёнок стал раздражительным и уже не так охотно играл.

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Необычное поведение Айлы заметили и в детском саду. Она стала чаще ссориться с другими детьми из-за мелочей, которые раньше её практически не беспокоили. Её мама Кэти Каллен предполагает, что такие изменения могли быть связаны с дискомфортом, который со временем усиливался.

Из-за различных жалоб родители не раз обращались с дочерью к врачам. В течение 2025 года Эйли дважды сдавали анализы крови, однако результаты не выявили никаких отклонений. В начале года девочка также перенесла инфекцию мочевыводящих путей, которую было сложно вылечить. Тогда ей сделали УЗИ брюшной полости, однако обследование также не выявило ничего подозрительного.

Переломный момент наступил в январе 2026 года. Вечером, укладывая дочь спать, родители почувствовали в её животе большое уплотнение. Айлу срочно доставили в отделение неотложной помощи. Там предположили, что образование может быть связано с запором, после чего ребёнка отпустили домой.

Мать девочки решила не останавливаться на этом заключении. Уже на следующее утро Кэти обратилась к семейному врачу, и дочь вновь направили в больницу. На этот раз сканирование выявило в почке опухоль размером 11 сантиметров — примерно как грейпфрут. Эйли поставили диагноз — опухоль Вильмса.

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Лечение начали практически сразу с химиотерапии. После четырёх курсов новообразование уменьшилось примерно на 70%. Впоследствии девочке провели операцию и удалили почку, поражённую опухолью.

Однако во время хирургического вмешательства врачи установили, что опухоль разорвалась ещё до операции. Она локально распространилась на прилегающие ткани в области кишечника, поджелудочной железы и диафрагмы. В связи с этим заболевание классифицировали как третью стадию, а дальнейшую терапию пришлось усилить.

После операции Айла прошла десятидневный курс облучения всей брюшной полости, а затем ещё шесть дней получала прицельную лучевую терапию в области, где ранее располагалась опухоль. Сейчас девочка проходит 27-недельный курс химиотерапии препаратами винкристин и актиномицин D.

Лечение оказалось непростым. Эйли установили центральный катетер и зонд для питания, проводили переливание крови и тромбоцитов. Из-за инфекций и ухудшения показателей крови девочка несколько раз вновь попадала в больницу. Кроме того, по словам Кэти, вызванная химиотерапией нейропатия приводила к тому, что девочка периодически теряла чувствительность и силу в руках и ногах.

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Рассказывая о болезни дочери, Кэти Каллен хочет обратить внимание других родителей на то, что детские онкологические заболевания не всегда сопровождаются явными симптомами. Их признаки могут быть схожи с гораздо более распространёнными проблемами со здоровьем. Именно поэтому она призывает вновь обращаться к врачам, если симптомы не исчезают, а самочувствие или поведение ребенка по-прежнему вызывают беспокойство.

Напомним, что в Великобритании малыш успешно победил редкую форму рака глаза благодаря бдительности матери.

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