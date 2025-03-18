Мама заснула с включенным феном возле новорожденной дочери: чем это закончилось

Тайваньская мама использовала фен, чтобы высушить влажную кровать своей новорожденной дочери, но случайно заснула, в результате чего девочка получила сильные ожоги на ногах, что привело к ампутации трех пальцев. Это не первый подобный случай. В прошлом году американка потеряла кисть и запястье после несчастного случая с феном.

Как сообщает SCMP, досадный инцидент с малышом произошел 16 сентября в 2023 году в Тайбэе. Ножки ребенка были под влиянием горячего воздуха в течение трех часов.

Лишь в 16:00 мама, идентифицированная по фамилии Ву, проснулась и увидела, что ноги ее дочери покрылись волдырями, что заставило ее срочно позвонить в службу экстренной медицинской помощи и отвезти ребенка в больницу.

Медики установили, что ожоги охватили 15 процентов поверхности тела ребенка, что привело к невосполнимому повреждению тканей. Это привело к ампутации среднего, безымянного и мизинца на левой ноге ребенка.

После этого инцидента Ву была привлечена к уголовной ответственности за халатность, повлекшую серьезные травмы. В ходе судебного процесса она объяснила свой глубокий сон действием лекарства от послеродовой депрессии. Ву не ожидала, что фен может нанести такие серьезные ожоги, особенно после того, как она положила дочь подальше от прибора.

Однако судья подчеркнул, что Ву должна была тщательно учесть вероятность того, что ее новорожденный ребенок может ненамеренно изменить положение, перевернувшись или толкнувшись. Также признано, что продолжительное влияние фена может привести к ожогам на коже человека.

Суд оценил уровень образования, жизненный опыт и интеллектуальные способности Ву, придя к выводу, что она должна была обладать элементарным здравым смыслом, чтобы предотвратить такую трагедию.

После консультации с больницей прокурор признал, что при современном уровне развития медицины, хотя ампутация пальцев на ноге и повлияет на способность дочери ходить, она не является неуправляемой травмой.

В результате Ву приговорили к пяти месяцам заключения за нанесение телесных повреждений по неосторожности и оштрафовали на 150 000 тайваньских долларов (4550 долларов США).

Напомним, на Буковине семья отравилась грибами. Женщина умерла, мужчина и сын – в больнице.

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