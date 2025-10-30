- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
Мандарины: как любимый зимний фрукт может навредить здоровью
Мандарины могут вредить здоровью, если употреблять их в избыточном количестве или при наличии определенных заболеваний.
Мандарины — любимый фрукт как детей, так и взрослых. Однако даже у этого популярного фрукта есть свои минусы.
Чрезмерное потребление мандаринов может вызвать проблемы со здоровьем, в частности, обострение определенных болезней.
Аллергические реакции
Как и любые цитрусовые, мандарины могут вызывать аллергические реакции. Симптомы аллергии на мандарины могут проявляться в виде сыпи, зуда, отека, проблем с дыханием и даже анафилактического шока.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом
Мандарины содержат кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усугублять симптомы гастрита, язвенной болезни и других заболеваний.
Расстройства пищеварения
Употребление большого количества мандаринов может привести к диарее, метеоризму и другим расстройствам пищеварения.
Воздействие на почки
Мандарины могут увеличивать нагрузку на почки, особенно у людей, страдающих заболеваниями мочевыделительной системы.
Повреждение зубной эмали
Содержащиеся в мандаринах кислоты могут повреждать зубную эмаль и способствовать развитию кариеса.
Ранее сообщалось, что экстракт из недозрелых мандаринов Citrus unshiu способен блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира.