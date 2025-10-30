Мандарины: как любимый зимний фрукт может навредить здоровью

Мандарины / © Pixabay

Мандарины — любимый фрукт как детей, так и взрослых. Однако даже у этого популярного фрукта есть свои минусы.

Чрезмерное потребление мандаринов может вызвать проблемы со здоровьем, в частности, обострение определенных болезней.

Аллергические реакции

Как и любые цитрусовые, мандарины могут вызывать аллергические реакции. Симптомы аллергии на мандарины могут проявляться в виде сыпи, зуда, отека, проблем с дыханием и даже анафилактического шока.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Мандарины содержат кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усугублять симптомы гастрита, язвенной болезни и других заболеваний.

Расстройства пищеварения

Употребление большого количества мандаринов может привести к диарее, метеоризму и другим расстройствам пищеварения.

Воздействие на почки

Мандарины могут увеличивать нагрузку на почки, особенно у людей, страдающих заболеваниями мочевыделительной системы.

Повреждение зубной эмали

Содержащиеся в мандаринах кислоты могут повреждать зубную эмаль и способствовать развитию кариеса.

